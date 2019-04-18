3.4 مليارات درهم مكاسب الأسهم بدعم نتائج البنوك

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت أسواق الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد في ختام جلسة أمس ليربح رأسمالها السوقي ما يجاوز 3.4 مليارات درهم وسط حالة من التفاؤل بنتائج البنوك الفصلية والمشاريع الضخمة المعلنة على هامش معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، وهو ما حفز الأجانب على زيادة مشترياتهم لاقتناص الفرص في وقت نزلت فيه السيولة دون 500 مليون درهم.

وصعد سوق دبي 0.76% إلى مستوى 2813.22 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.45% ليغلق عند 5237 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات.

ووصلت السيولة الإجمالية في السوقين إلى 464.57 مليون درهم، منها 318.7 مليوناً في دبي، و145.87 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 457.5 مليون سهم، موزعة بواقع 379.6 مليوناً في دبي، و77.89 مليوناً في أبوظبي من خلال 5443 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.15% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 0.81%، و«إعمار للتطوير» 0.8%، و«إعمار مولز» 0.6%، و«الاتحاد العقارية» 3.16% و«أرابتك» 1.39% و«داماك» 3.12%، و«ديار» 2.45%، كما صعد قطاع البنوك 0.3% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.19% فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.42%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.77% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.27%، و«سوق دبي المالي» 2.89%، و«شعاع كابيتال» 5%، فيما ارتفع قطاع النقل 1.2% مع صعود «العربية للطيران» 0.98%، و«أرامكس» 1.46%، و«الخليج للملاحة» 0.34% وفي قطاع التأمين، ارتفع «أمان» 7.37%، و«دار التكافل» 9%، و«سلامة» 2.5%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 61.87 مليون درهم، ليقفل عند 0.424 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 47.5 مليون درهم، إلى 1.09 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 42.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.12 دراهم. وكان سهم «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر ارتفاعاً بنحو 9.86% ليغلق 0.39 درهم، فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر تراجعاً بـ 10% إلى 0.95 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، زاد قطاع البنوك 0.51% نتيجة صعود «أبوظبي الأول» 0.62%، و«أبوظبي التجاري» 0.21% و«الاتحاد الوطني» 1.11%، وارتفع قطاع العقار بنسبة 1.64%، بعد ارتفاع سهم «الدار» 1.12% و«رأس الخيمة العقارية» 7.78%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 1.13% نتيجة صعود «دانة غاز» 2.91%، فيما تراجع قطاع الاتصالات هامشياً بعد تراجع سهم «اتصالات» 0.09%.

توجهات شرائية

مالت تداولات الأجانب والعرب والخليجيين نحو الشراء، بصافي 69.4 مليون درهم، منها 50.7 مليون درهم للأجانب، و7 ملايين للخليجيين، و11.6 مليوناً للعرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي 69.4 مليون درهم.

وضخت المحافظ الاستثمارية نحو 45 مليون درهم محصلة شراء في السوقين، منها 33.7 مليون درهم في سوق أبوظبي و11.27 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي 45 مليون درهم، منها 33.7 مليون درهم في أبوظبي، و11.27 مليون درهم في دبي.

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