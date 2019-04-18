نمو أرباح «دبي التجاري» 21.6 % إلى 340 مليوناً في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

سجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قوية مقدارها 340 مليون درهم للربع الأول من العام 2019، مرتفعة بنسبة 21.6% كنتيجة للارتفاع الحاصل في الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% والانخفاض في المصاريف التشغيلية وبنسبة 3.7% في حين ارتفعت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 38.7% كنتيجة للنهج المتحفظ في تغطية القروض المصنفة الذي يتبعه البنك.

ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% للربع الأول من العام 2019 لتصل إلى 774 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.7% وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 40.4%.

واستمرت الإدارة الفاعلة للمصاريف التشغيلية لتنخفض بنسبة 3.7% لتصل إلى 206 ملايين درهم كنتيجة للنهج المنضبط في إدارة المصاريف وتحسن كفاءة التشغيل مدعومة بالتحول التقني وأتمتة العمليات، وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 26.6% (الربع الأول 2018: 32.5%).

وفي سياق تعليقه على أداء البنك، قال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك نتائج قوية في الربع الأول من العام 2019، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 21.6% مدعوماً بارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف.

واستمر البنك بالحفاظ على مركزه المالي القوي، حيث تحسنت نسب كفاية رأس المال والسيولة مصحوبة بتحسن ملحوظ في نسبة القروض المصنفة وتغطيتها ونسبة كفاءة التشغيل. هذا وسنستمر بالتركيز على دعم عملائنا وخلق قيمة مستدامة لمساهمي البنك.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي الموجودات 76.2 مليار درهم كما في 31 مارس 2019 مرتفعاً بنسبة 8.5% مقارنة بـ 70.2 مليار درهم كما في 31 مارس 2018.

ارتفعت القروض والتسلفيات والبالغة 51.8 مليار درهم بنسبة 10.3% مقارنة بـ 46.9 مليار درهم، كما في 31 مارس 2018.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 54.6 مليار درهم، كما في 31 مارس 2019 مقارنة بـ 48.2 مليار درهم كما في 31 مارس 2018. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 42.9% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 94.8%.

جودة الموجودات

انخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 6.0% مقارنة بـ 8.7% كما في 31 مارس 2018، حيث يتم احتساب هذه النسب الآن بحسب المعيار المحاسبي رقم (9).

وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 228 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019 مقارنة بـ 165 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت مخصصات انخفاض القيمة المجمعة 3.249 ملايين درهم في 31 مارس 2019.

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.8% كما في 31 مارس 2019 (31 مارس 2018: 89.7%) مقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15.0% و13.85% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.