«إس أند بي»: بنوك الإمارات تحتفظ بقوة ربحيتها ورسملتها

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني، أن تحتفظ بنوك الإمارات في عامي 2019-2020 بقوة ربحيتها ورسملتها، مؤكدة أن بنوك الإمارات تعمل تقليدياً بربحية ورسملة قويتين.

وأضاف، أن حركة التمويل في كافة أرجاء الإمارات ستواصل الاستفادة من حصة هائلة من الودائع الحكومية والتابعة لكيانات مرتبطة بالحكومة.وأفادت المؤسسة بأن أبرز نقاط القوة المتوقعة هي مستويات الدخل المرتفعة؛ المركز المالي القوي؛ الاقتصاد الأكثر تنوعاً بالمقارنة مع اقتصادات الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ قوة الملف المالي الذي يتمتع به القطاع المصرفي بالدولة.

وذكر التقرير، أن الإمارات تمتلك اقتصاداً ثرياً وتتمتع بمراكز مالية قوية في الداخل والخارج. وأضاف أن القوة الاستثنائية التي تحظى بها الأصول الحكومية الصافية في الإمارات كان لها أبلغ الأثر في امتصاص تأثير الانخفاض في أسعار النفط منذ عام 2015.