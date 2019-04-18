«دبي للاستثمار» توزّع 10 % نقداً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دبي للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية 10% لعام 2018 وتمت الموافقة على الاقتراح من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة مؤخراً ووافق المساهمون على جميع القرارات الأخرى المقدمة من مجلس إدارة دبي للاستثمار.

وكشفت الشركة عن أدائها المالي 2018 وأظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 651.4 مليون درهم وارتفع إجمالي أصول المجموعة بمقدار 2.55 مليار درهم إلى 19.6 مليار درهم حتى 31 ديسمبر 2018.

وقدم حسين مهيوب سلطان الجنيدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، تقرير الرئيس لتسليط الضوء على نمو الشركة.

واستحوذت الأعمال العقارية على 63% من إجمالي أصول المجموعة وساهمت بنحو 38% من الإيرادات في حين بلغت حصة الصناعة والمقاولات والخدمات 24% من إجمالي الأصول، وأسهمت بنحو 55% من إيراداتها وتمثل الاستثمارات المالية 13% من إجمالي أصول المجموعة وأسهمت بنحو 7% من إيراداتها.

وخلال 2018 واصلت دبي للاستثمار تعزيز ريادتها في قطاع العقارات، حيث يسهم مجمع دبي للاستثمار في تحقيق دخل مستدام للشركة نظراً للزيادة في إيرادات الإيجار التي تحققت من خلال مراجعة معدلات الإيجار وتأجير أراضٍ إضافية.