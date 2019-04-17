سوق دبي المالي يكرّم 12 شركة وساطة حصلت على تصنيف «5 نجوم»

المصدر: دبي – البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس نتائج الدورة الأولى من برنامج «تقييم تميز الوسطاء»، الذي تم إطلاقه العام الماضي في خطوة رائدة بين أسواق المال على المستوى العالمي وفي إطار سعي السوق الدؤوب لتعزيز مسيرة تميز الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وكرم كل من حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي وعلي إبراهيم محمد، نائب المدير العام في اقتصادية بدبي، 12 شركة وساطة حصلت على تصنيف «خمسة نجوم»، وسوف يقوم السوق بنشر قائمة شركات الوساطة المتميزة الحاصلة على تصنيف الخمسة نجوم عبر موقعه الإلكتروني.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يسعدنا اليوم تكريم شركات الوساطة المتميزة ضمن الدورة الأولى لبرنامج تقييم تميز الوسطاء. لقد حظيت هذه المبادرة الرائدة بدعم وترحيب كبيرين من قِبل شركات الوساطة بما يعكس الحرص المتبادل والعمل المشترك مع السوق للبناء على ما تحقق من إنجازات».