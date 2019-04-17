«أبوظبي المالي» يناقش آفاق الاستثمار مع مجموعة الأعمال الفرنسية

المصدر: أبوظبي- البيان

في إطار حملاته الترويجية المحلية، استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤخراً، وفداً من مجموعة الأعمال الفرنسية في أبوظبي، استعرض السوق خلال الزيارة أطر العمليات، ورؤية السوق المستقبلية، والفرص الاستثمارية التي يزخر بها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بحضور أعضاء الإدارة العليا في كل من المجموعة والسوق المالي.

ورحب عبد العزيز النعيمي، مساعد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالوفد الزائر قائلاً: «يحرص سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعزيز التواصل المجتمعي مع المستثمرين في أسواق الأسهم من مختلف الشرائح الاجتماعية والجنسيات، بهدف نشر الوعي الاستثماري، لضمان الحصول على عوائد مجزية وآمنة». وأضاف النعيمي أن سوق أبوظبي اعتمد مؤخراً مبادرة استراتيجية تستهدف تنمية الوعي الاستثماري.