«الإمارات دبي الوطني» أكبر مصدر سندات في ناسداك

المصدر: دبي ـ البيان

قرع هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، جرس افتتاح السوق أمس في ناسداك دبي، وذلك احتفالاً بإدراج سندات تقليدية بقيمة مليار دولار. ويعد البنك أكبر جهة إصدار للسندات التقليدية في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسنداته المدرجة 5.28 مليارات دولار من خلال ثمانية إصدارات.

وقال هشام عبدالله القاسم: «حظي أحدث إصداراتنا من السندات بإقبال جيد من جانب قطاع كبير من المستثمرين عبر أوروبا وآسيا والشرق الأوسط مما يظهر ثقتهم في استمرارية أداء البنك». وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «ستواصل دبي تعزيز بنيتها التحتية لعمليات الإدراج بما يلبي تطلعات جهات الإصدار والمستثمرين».

اقرأ ايضاً

«الإمارات دبي الوطني» يحتفل بإدراج سندات بمليار دولار في «ناسداك دبي»