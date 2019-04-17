680 مليوناً الاستثمار الأجنبي في سوق دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

قال حسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، إن صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بلغ 680 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، ما يمثل 65% من إجمالي التداولات.

وأضاف في تصريحات أمس، أن صافي الاستثمار المؤسسي في السوق بلغ 492 مليون درهم، لافتاً إلى أن عدد المؤسسات الاستثمارية الجديدة بلغ 64 مؤسسة خلال الفترة ذاتها.

وكان سوق دبي المالي نجح في تعزيز جاذبيته لكافة شرائح المستثمرين خلال العام الماضي، رغم التحديات المتمثلة في تراجع أسعار النفط واستمرار العوامل الجيوسياسية في المنطقة، حيث استقطب 2000 مستثمر جديد، ليرتفع عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 843 ألف مستثمر، حسب ما جاء في التقرير السنوي للسوق لعام 2018.

وأكد أن سوق دبي جاهز لإدراج الصناديق العقارية، مشيراً إلى أن السوق لا يزال في انتظار موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، معرباً عن أمله بأن يتم إدراج الصناديق خلال العام الجاري.