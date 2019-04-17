تغريم «إشارة كابيتال» 10 آلاف دولار لخرقها متطلّبات التقارير المالية إجراء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي فرض عقوبات مالية على شركة إشارة كابيتال ورئيسها التنفيذي أليكساندر ديفيد جاي، وذلك لخرق الشركة للمتطلبات المالية والتنظيمية للسوق. وقد كانت شركة إشارة قد حصلت على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لمزاولة أنشطتها في سوق أبوظبي العالمي.

وقالت سلطة تنظيم الخدمات المالية في بيان أمس، إنها وجدت أن شركة إشارة لم تلتزم بتسليم تقارير التدقيق المطلوبة والعائدات التنظيمية للسلطة ضمن الإطار الزمني المحدد، وذلك بدون وجود أي عذر.

ونظراً لخرق الشركة للمتطلبات الأساسية المتعلقة بالتقارير المالية والتنظيمية لفترة طويلة من الزمن، لم تتمكن سلطة تنظيم الخدمات المالية من الوصول إلى معلومات حول أنشطة الشركة ومواردها المالية. إن أي مخالفة لقواعد وقوانين سلطة تنظيم الخدمات المالية تترتب عليها عواقب تأديبية.

وبالتالي فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة إشارة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على جاي لعدم ضمانه التزام شركة إشارة بمتطلبات التقارير اللازمة. إن سلطة تنظيم الخدمات المالية تسعى إلى الحفاظ على منصة أعمال تتميز بالشفافية بما يضمن مصداقية بيئة الأعمال.