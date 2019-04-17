«سيتي المصرفية» تدشّن مكاتبها الجديدة في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبو ظبي- البيان

أعلنت مجموعة سيتي المصرفية عن افتتاح مكاتبها الجديدة في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لأبوظبي.

حضر حفل التدشين معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وديفيد ليفينجستون، المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة سيتي، وعتيق رحمن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة سيتي، واليسار فرح أنطونيوس، مدير سيتي بنك في الإمارات والشرق الأدنى والعراق.

وقال ديفيد ليفينجستون: «تواصل مجموعة سيتي المصرفية دعم مسيرة التطور والتنمية في دولة الإمارات وتعزيز استثماراتها في القطاع المالي القوي في الدولة، ونحن سعداء باستخدام أفضل الإمكانات العالمية التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي وترسيخ وجودنا في أبوظبي وبما يعود بالفائدة على عملائنا وشركائنا».

ويقع الفرع الجديد لسيتي في الطابق الخامس عشر في برج الصلة في سوق أبوظبي العالمي، وسيقدم حلولاً متطورة لإدارة السيولة لعملاء سيتي الذين يتطلعون إلى تأسيس مراكز إقليمية لخدمات الخزينة في دولة الإمارات كما سيوفر لعملائه الدوليين كامل القدرات المصرفية المؤسسية لسيتي.

وقالت اليسار فرح أنطونيوس: «تعتبر أبوظبي سوقاً هامة وتتمتع بإمكانات هائلة، ومن هذا المنطلق سيسهم وجودنا في سوق أبوظبي العالمي من تعزيز بصمتنا في المنطقة وتمنحنا القدرة على التفاعل مع مجموعة واسعة من الأعمال المصرفية».

وفي شهر أكتوبر الماضي حصلت مجموعة سيتي على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي لتأسيس فرع لسيتي بنك إن إيه في سوق أبوظبي العالمي.