انخفاض طفيف في سوق الأسهم بفعل ضغوط جني أرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة أمس، أثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، في وقت واصل الأجانب والمؤسسات مشترياتهم لاقتناص الفرص مع بقاء السيولة أعلى من 550 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.47% أو ما يعادل 13.2 نقطة ليغلق عند 2791.87 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنسبة 0.16% أو ما يوازي 8.6 نقاط ليصل إلى 5213.63 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والطاقة والسلع والخدمات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 566.2 مليون درهم، منها 351.65 مليوناً في دبي، و214.57 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 535.7 مليون سهم، موزعة بواقع 443.3 مليوناً في دبي، و92.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6714 صفقة.

سوق دبي

جاء تراجع سوق دبي بضغط انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.12% مع هبوط «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» 1.57%، و«داماك» 1.54%، في مقابل ارتفاع «ديار» 3.37%، واستقرار «أرابتك» و«إعمار مولز». وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.22% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.59%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.87%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «شعاع كابيتال» 0.2%. ونزل قطاع النقل 0.46% مع تراجع «العربية للطيران» 0.97%، و«أرامكس» 0.42%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.95%.

وهيمن سهم «الاتحاد العقارية» على صدارة النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 54.7 مليون درهم، ليغلق عند 0.41 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات 47.4 مليون درهم، ليصل إلى 1.06 درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين»، حاصداً نحو 42.7 مليون درهم إلى 0.56 درهم.

وحقق سهم «الاستشارات المالية الدولية» أكبر ارتفاع بنسبة 7.25% إلى 0.35 درهم، فيما كان سهم «مصرف عجمان» الأكثر تراجعاً بنسبة 3.37% إلى 0.88 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك بنسبة 0.45%، بعد تراجع «أبوظبي الأول» 0.88% و«الاتحاد الوطني» 0.18%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.85%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%.

ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1.74% بعد نزول «دانة غاز» 1.9% و«طاقة» 5.32%، في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.37%. بينما صعد قطاع العقار بنسبة 0.52% بدعم صعود «الدار» بنحو 0.56%. وزاد قطاع الاتصالات 0.73%، مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة وصلت إلى 61.48 مليون درهم، ليقفل عند 15.82 درهماً، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات 42.7 مليون درهم، ليغلق عند 5.4 دراهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» حاصداً نحو 25.7 مليون درهم، ليصل صوب 9.37 دراهم. الأجانب والمؤسسات

مالت تداولات المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء في السوقين أمس، بصاف 54.7 مليون درهم، منها 46.6 مليوناً للأجانب، و8 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي 54.7 مليون درهم، موزعة بواقع 35 مليوناً للمواطنين، و19.7 مليوناً للعرب.

إرشادات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند اتخاذ قرار ببيع أو شراء ورقة مالية، بالاعتماد على التقارير المالية المفصح عنها دورياً وتحليلها أو الاستعانة بجهة متخصصة في التحليل المالي.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتيمنتس على تعيين بوتروس مارون بوتروس كعضو في مجلس الإدارة.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «الصقر الوطنية للتأمين» المنعقدة أمس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2018 بقيمة إجمالية 11.5 مليون درهم بما يعادل 5 فلوس للسهم الواحد.

وافقت عمومية الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين على توصية بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.

أعلن «مصرف الشارقة الإسلامي» عن نمو صافي أرباحه الفصلية بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 151.7 مليون درهم.