تقليص مدة إغلاق المراكز المالية لشركات التقاص ليوم واحد

المصدر: أبوظبي - وام

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تقليص مدة إغلاق شركات التقاص العاملة في أسواق السلع لكل المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها إلى يوم واحد بدلاً من يومين كما كان في السابق.

وبموجب قرار مجلس الإدارة - الذي نشر على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع - فقد جرى تعديل المادة العاشرة (الفقرة 20) من القرار الصادر عام 2015 بشأن تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع.

وينص القرار المعدل - الذي يندرج ضمن المتطلبات الاحترازية التي يجب على شركة التقاص الالتزام بها للحفاظ على الأمان من أي مخاطر قد تطرأ على عملياتها مع أعضائها أو عملائهم - على العديد من الشروط التي تشمل مراقبة تعرض شركة التقاص للمخاطر الناشئة عن أعضائها في الأوقات كافة وفي الوقت المحدد ووضع حد أدنى للهامش يتفق عليه مع الهيئة، ويكون كافياً لتغطية مستويات ثقة تساوي 99%، وإغلاق الشركة لكل المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يوم واحد، وتحديد أكبر خطر تتعرض له على مدى السنوات الثلاث السابقة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق القرار المعدل اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه هيئة الأوراق المالية والسلع.