الأسهم تواصل قفزاتها و«أبوظبي» يحافظ على أعلى مستوياته في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس بإضافة نحو 3.7 مليارات لرأس مالها السوقي وسط زخم شرائي للأجانب والمؤسسات وتحسن مستويات السيولة مع تخطيها 650 مليون درهم المرة الأولى منذ عدة أسابيع.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.62% أو ما يعادل 17.4 نقطة ليغلق مستقراً عند 2805.04 نقاط باقياً عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي بفعل ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.93% توازي 48.21 نقطة ليصل إلى 5222 نقطة محافظاً على أعلى مستوياته في 5 سنوات، مع صعود أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 649.45 مليون درهم، منها 341.6 مليوناً في دبي، و307.85 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 395 مليون سهم، توزعت بواقع 287 مليوناً في دبي، و108 ملايين في أبوظبي، من خلال 6490 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.58% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.39%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 4.71% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 5.33% و«سوق دبي المالي» 1.78%، و«شعاع كابيتال» 6.41%.

كما صعد قطاع النقل بنسبة 0.76% نتيجة صعود «العربية للطيران» 1.98% و«الخليج للملاحة» 3.8%، وأيضاً زاد قطاع التأمين بنسبة 5.39% مع ارتفاع سهم «سلامة» 10% و«دار التكافل» 0.35%، و«تكافل الإمارات» 3.85%، و«أمان» 8.26%.

بينما هبط قطاع العقار بنحو طفيف بلغ 0.25% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.79%، و«إعمار مولز» 0.6%، في مقابل صعود «أرابتك» 0.93%، و«داماك» 1.56%، و«ديار» 0.56%، وإعمار للتطوير 0.53%، والاتحاد العقارية 1.84%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 73 مليون درهم، ليغلق عند 5.09 دراهم، تلاه سهم «سلامة» بتداولات بلغت 48.8 مليون درهم ليصل عند 0.55 درهم، ثم سهم «إعمار العقارية»، حاصداً نحو 39.75 مليون درهم، ليقفل عند 5.03 دراهم. وحقق سهم «سلامة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 10% ليغلق عند 0.55 درهم، فيما كان «الاستشارات المالية الدولية» الأكثر تراجعاً بنسبة 8.06% ليغلق عند 0.33 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.43% مع تواصل مكاسب سهم «أبوظبي الأول» ليصعد أمس بنسبة 2.44% مع بدء تنفيذ رفع نسبة تملك الأجانب إلى 40%، كما زاد «مصرف الشارقة الإسلامي» بنحو 3.57%، بينما تراجع أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بنحو 2.46% و0.55% على التوالي.

وصعد قطاع العقار بنسبة 2.8%، إثر صعود الدار 2.89%، ورأس الخيمة العقارية 1.8%، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.61% مع صعود دانة غاز 1.94%، وطاقة 4.44%. وفي المقابل، انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.96% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة نفسها.

وتصدر سهم أبوظبي الأول النشاط مستقطباً سيولة بنحو 80.8 مليون درهم، ليغلق عند 15.96 درهماً، تلاه سهم أبوظبي التجاري، بتداولات 57 مليون درهم، ليصل إلى 9.11 دراهم، ثم سهم الاتحاد الوطني بتداولات بلغت 35 مليون درهم، ليبلغ مستوى 5.41 دراهم. وتصدر سهم أسمنت الخليج الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 10.29% ليغلق عند 0.75 درهم، فيما كان سهم الإمارات للتأمين الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.67% إلى 6.85 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

ومالت تداولات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 88.65 مليون درهم، منها 86.4 مليوناً للأجانب، و2.25 مليون للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي 88.65 مليون درهم، موزعة بواقع 4.74 ملايين للخليجيين، و83.9 مليوناً للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين بصافي 100 مليون درهم، منها 87.7 مليوناً في أبوظبي، و13.4 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي 100 مليون درهم، موزعة بواقع 87.7 مليوناً في أبوظبي، و13.4 مليوناً في دبي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في سوق الأسهم إلى ضرورة الحرص على سماع صوت منتظم ومتزامن عند التواصل على الهاتف المسجل مع شركة الوساطة، وعدم استخدام الهواتف الشخصية غير المسجلة لضمان حقوقكم.

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