الصندوق السيادي السعودي يبحث قرضاً بــ 8 مليارات دولار

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مباحثات مع بنوك لجمع قرض مؤقت قصير الأجل تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة. وكان صندوق الثروة السيادي استكمل الشهر الماضي اتفاقاً لبيع حصته البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 69.1 مليار دولار.

وقد يستغرق الأمر شهوراً قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو إن من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، بينما ذكرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح. وقال أحد المصادر إن القرض الذي تتراوح قيمته بين 5و8 مليارات دولار، والذي قد يقل أجله عن عام، سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في سابك.