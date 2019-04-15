«دبي الإسلامي» يتجه لتوسيع نشاطه عبر الاستحواذ

المصدر: دبي - البيان

قال بنك دبي الإسلامي، إنه يسعى دوماً إلى البحث عن فرص مستقبلية لتوسيع نشاطه، بما في ذلك الاستحواذ على مؤسسات مالية أخرى.وأضاف في بيان توضيحي لسوق دبي المالي حول الأخبار المتداولة عن عزمه الاستحواذ على «بنك نور»، أن ذلك التوجه يأتي تماشياً مع استراتيجية وتوجهات مساهميه ومجلس إدارته.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن البنك يدرس الاستحواذ على نور بنك، مضيفة أن المشاورات لا تزال في المراحل الأولى، وقد لا تؤدي إلى صفقة. لكن الصفقة إذا تمت ستؤدي لإنشاء بنك يمتلك 75 مليار دولار أصولاً.

وأكدت أن «دبي الإسلامي» يجري محادثات مع المساهمين للاستحواذ على نور بنك، مشيرة إلى أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المساهمة في البنكين، من المرجح أن تكون صاحبة القرار بشأن أي صفقة ناجحة بينهما. وتملك المؤسسة 28.37% في دبي الإسلامي و22.7% في نور بنك.