«الإمارات دبي الوطني» يستكمل بيع أسهم خيار زيادة التخصيص في اكتتاب «نتورك»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك «الإمارات دبي الوطني»، استكمال بيع أسهم خيار زيادة التخصيص البالغة 15.3 مليون سهم بسعر 435 بنساً للسهم في اكتتاب «نتورك إنترناشيونال».

وذكر البنك في بيان لسوق دبي المالي، أن مبلغ البيع بلغ 66.55 مليون جنيه إسترليني، كما تم منح شركة «سيتي جروب جلوبال ماركتس» حق استخدام خيار التخصيص الزائد بنسبة 15% من حجم اكتتاب شركة «نتورك».

وأعلن البنك الأسبوع الماضي، بيع 127.47 مليون سهم عادي من حصته في «نتورك إنترناشيونال» بسعر 435 سنتاً للسهم، من خلال الإدراج الثانوي لأسهم الشركة في بورصة لندن، وبلغت العائدات الإجمالية من البيع 554.5 مليون جنيه إسترليني.