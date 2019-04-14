«سوق أبوظبي» يختتم مشاركته في منتدى شركات الإيداع والقيد المركزي العالمي

المصدر: أبوظبي -البيان

شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية في فعاليات الدورة الخامسة من منتدى شركات الإيداع والقيد المركزي العالمي، الذي استضافته مدينة مراكش المغربية من 8 وحتى 12 الجاري.

وناقش الملتقى الذي يقام مرة واحدة كل سنتين مجموعة من الموضوعات التي تتمحور حول التغيرات التي تشهدها الأسواق المالية وخاصة لجهة تطبيقات تقنية البلوك تشين في الأسواق المالية وتحديات الأمن السيبراني في ظل التطورات التقنية المتسارعة فضلاً عن الخدمات المالية الجديدة على الودائع المركزية وأنشطتها. ويشهد الملتقى تنظيم نحو 20 جلسة وورشة عمل يشارك في إدارتها وتقديمها أكثر من 40 خبيراً ومتخصصاً في الأسواق المالية.

وشارك وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الزيارة في فعاليات المنتدى في جلسة حوارية بعنوان «تقنيات التكنولوجيا المالية والاستفادة المثلى منها» حيث عرض السوق تجربته في الاستفادة من حلول وخدمات تقنيات التكنولوجيا المالية سواءً من ناحية كونه السوق الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثالث عالمياً في تبني تقنية البلوك تشين في أعماله وأيضاً من خلال شراكاته مع عدد من المؤسسات المتخصصة في التكنولوجيا المالية أهمها توقيعه مذكرة تفاهم مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» و7 من كبريات شركات الإيداع والقيد المركزي العالمية لوضع أسس للعمل المشترك في تطبيق تقنية البلوك تشين في عمليات التداول وتعاملات أسواق رؤوس الأموال بجانب توقيع السوق على اتفاقية شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية «إكويتشين».

وأشار خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة إلى الأهمية الكبرى للملتقى الدولي للودائع المالية المركزية باعتباره منصة عالمية تجمع أكثر من 300 مشارك من أكثر من 90 دولة.

وأكد أن السوق حريص على المشاركة ضمن هذا الملتقى لاستعراض المناخ الاستثماري الجذاب والمستقر الذي تتمتع به أبوظبي والذي مكنها من أن تكون مركزاً استثمارياً رائداً على مستوى المنطقة.