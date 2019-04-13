نتائج «جيه.بي مورغان» تصعد بمؤشرات «وول ستريت»

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس، مدعومة بنتائج أعمال أفضل من التوقعات لبنك جيه بي مورغان، وصفقة بقطاع الطاقة بقيمة 33 مليار دولار، ومؤشرات على استقرار الاقتصاد الصيني.

وارتفعت مؤشرات بورصة «وول ستريت» بصورة جماعية، وصعد مؤشر داو جونز 0.82 % وستاندرد آند بورز 0.43 % وربح مؤشر ناسداك 0.46%.

وتحوّلت الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع خلال جلسة التداول في تعاملات متقلبة بعد تراجعها في بداية التعاملات بضغط تراجع البنوك، وسط ترقب المستثمرين موسم إعلان أرباح الشركات، المهم في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات ارتفعت مؤشرات الأسواق الأوروبية بنسب طفيفة متباينة مع حذر المستثمرين من الشراء بقوة بسبب تقارير متشائمة بشأن مستقبل النمو العالمي حدت من المكاسب.