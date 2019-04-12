7.7 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 أيام

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما ربح رأسمالها السوقي 7.7 مليارات درهم مدعوماً بانفتاح شهية المستثمرين الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، وبناء مراكز مالية في الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعات البنوك والعقارات والطاقة.

وصعد سوق أبوظبي 0.51% ليغلق عند مستوى 5058.09 نقطة، بدعم مكاسب أسهم الطاقة مع تفاؤل المستثمرين بإقرار عمومية «أدنوك للتوزيع» لزيادة التوزيعات النقدية بنسبة 63% خلال 2019 و2020 إلى جانب صعود سهم «اتصالات» 2.7%.

فيما زاد سوق دبي 0.5%، ليغلق عند مستوى 2790.16 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك الاستثمار والنقل.

وارتفع رأس المال السوقي إلى 876.03 مليار درهم، وتوزعت المكاسب على أبوظبي بنحو 7.41 مليارات درهم ودبي بنحو 292 مليون درهم.

وارتفع سهم «دبي الإسلامي» 2.2%.

وزاد «الإمارات دبي الوطني» 3.5%، وذلك بعد كشفه ببيع 127.74 مليون سهم عادي من ضمن حصته التي يملكها في شركة «نتورك إنترناشونال» من خلال الإدراج الثانوي لأسهم «نتورك إنترناشونال» في سوق لندن للأوراق المالية، لصالح شركة «ماستركارد». بينما في أبوظبي صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 8.4% و«الاتصالات»، في مقابل تراجع «الدار» 2.8% و«أبوظبي الأول» 2.11%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي 236.89 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بـ 237.89 مليون درهم.

وضخت المحافظ الاستثمارية قرابة 93.32 مليون درهم موزعة بواقع 58.01 مليوناً في دبي، و35.31 مليوناً في أبوظبي.