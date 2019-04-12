جني أرباح على الأسهم القيادية يهبط بالأسواق

المصدر: دبي - عمرو عادل

هبطت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تداولات أمس، مع تعرض غالبية الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح بعد صعودها القوي على مدار الجلسات الماضية لا سيما في دبي، فيما بقيت السيولة عند 400 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي في أول تراجع بعد سلسلة ارتفاعات دامت عشر جلسات متتالية، وهبط المؤشر العام 0.63% متنازلاً عن مستوى 2800 نقطة إلى 2790.16 نقطة مع تراجع أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقارات. وواصل سوق أبوظبي التراجع للجلسة الثانية، ليهبط بنحو 0.11% عند 5052.34 نقطة مع انخفاض غالبية المؤشرات القطاعية باستثناء ارتفاع العقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 409.7 ملايين درهم موزعة بواقع 219.76 مليوناً في دبي و190 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 231.29 مليون سهم منها 168.18 مليوناً في دبي و63.11 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 4462 صفقات.

البنوك

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.28% مع تراجع سهم «المشرق» 6.75% و«الإمارات دبي الوطني» 1.67% و«دبي الإسلامي» 0.2%، بينما صعد «جي إف إتش» 1.94% و«أملاك للتمويل» 1.16%

وهبط قطاع التأمين بنسبة 0.70% مع انخفاض سهم «دار التكافل» 4.35%، «أمان» 1.32%، في مقابل ارتفاع «سلامة» بنسبة 1.02%، وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.37% مع هبوط سهم «سوق دبي المالي» 2.25%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 1%.

وتصدر قائمة الارتفاعات قطاع النقل بنسبة 0.63% مع ارتفاع سهم أرامكس بنسبة 1% بعدما صادقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية 16.5 فلساً للسهم الواحد.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي بنحو 30.27 مليون درهم، تلاه «أرامكس» بسيولة 27.43 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي»، مستقطباً نحو 27.11 مليون درهم. وحل «الإثمار» في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 12.81% إلى 0.273 درهم، فيما كان «دبي للتأمين وإعادة التأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.78% إلى 4.15 دراهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.22% مع هبوط سهم «أدنوك للتوزيع» 3.2% لتتوقف سلسلة الارتفاعات التي حققها السهم بعد موافقة العمومية الخميس الماضي على زيادة توزيعات الأرباح.

كما هبط «دانة غاز» 2.22% بعد يوم من ارتفاعه الذي تزامن مع إعلان الشركة عن زيادة الإنتاج اليومي من النفط. وتراجع قطاع الاتصالات 0.36% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاته، كما نزل قطاع البنوك طفيفاً 0.05% بعد انخفاض سهم «أبوظبي الأول» 0.67%.

وجاء «الاتحاد الوطني» في صدارة التداولات بنحو 60.69 مليون درهم، ثم «الوطني التجاري» بسيولة 25.20 مليون درهم، تلاه «مصرف أبوظبي الإسلامي» بسيولة 24 مليون درهم. وكان سهم «بنك أم القيوين الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.67% ليغلق عند 2.58 درهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكبر المتراجعين بنسبة 5.14% إلى 3.32 دراهم.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.2% إلى 3253.97 نقطة بعد تداول 280.28 ألف سهم بقيمة 1.03 مليون دولار من خلال 42 عملية.

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إفصاحات



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