15.7 ملياراً مكاسب سوق دبي في 10 جلسات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أسهمت عمليات شراء مكثفة طالت عدداً من الأسهم القيادية المدرجة بقطاعي البنوك والعقارات والاستثمار، في تعزيز مكاسب سوق دبي ليحقق مكاسب سوقية قوية بلغت 15.7 مليار درهم خلال 10 جلسات.

ونجح مؤشر سوق دبي بنهاية تعاملات أمس في البقاء فوق مستوى الدعم الجديد 2800 نقطة الأعلى منذ نوفمبر الماضي، مرتفعاً 0.21% إلى 2807.96 نقطة، ليضيف ما نسبته 6.25% في 10 جلسات متتالية من المكاسب.

فيما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح دفعت مؤشره للتراجع 0.35% إلى 5058.09 نقطة مع انخفاض أسهم العقارات والبنوك.

ووصلت سيولة السوقين إلى 423.18 مليون درهم بواقع 221.79 مليوناً في دبي و201.39 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 197.04 مليون سهم منها 133.29 مليوناً في دبي، و63.75 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 4094 صفقة.

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