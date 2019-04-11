المصدر: دبي - البيان

أكد بنك الإمارات دبي الوطني قيامه ببيع 127,474,500 سهم عادي من ضمن الأسهم التي يملكها في شركة «نتورك إنترناشونال»، وذلك من خلال الإدراج الثانوي لأسهم «نتورك إنترناشونال» في سوق لندن للأوراق المالية، لصالح شركة «ماستركارد» كجزء من الاستثمار الأساسي، بسعر طرح قدره 435 بنساً لكل سهم.

وبلغت عائدات عملية البيع هذه ما مجموعه 554.5 مليون جنيه إسترليني. وسيواصل البنك المحافظة على علاقته المتينة بشركة «نتورك إنترناشونال»، بوصفه من كبار وأقدم عملائها ومن أبرز المساهمين فيها عبر حصة تشكل نسبة 25.5% من ملكيتها.