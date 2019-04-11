مؤشر دبي يواصل الصعود للجلسة العاشرة على التوالي

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصل مؤشر سوق دبي مسيرة الصعود للجلسة العاشرة على التوالي، مع نهاية جلسة تعاملات أمس، لينجح في البقاء فوق مستوى الدعم الجديد 2800 نقطة والذي يعد الأعلى منذ نوفمبر الماضي، مدفوعاً بمكاسب قطاعات العقارات يقودها «إعمار العقارية»، والاستثمار والبنوك.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت المكاسب السوقية لأسهم دبي أمس إلى 222 مليون درهم، فيما بلغت 15.7 ملياراً خلال الجلسات العشر الماضية، مع استمرار عمليات الشراء المكثفة التي قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.21% إلى 2807.96 نقاط وهو أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف شهر بدعم مكاسب أسهم العقارات والاستثمار والبنوك، فيما تعرض سوق أبوظبي لعمليات جني أرباح دفعت مؤشره للتراجع 0.35% إلى 5058.09 نقطة مع انخفاض أسهم العقارات والبنوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 423.18 مليون درهم موزعة بواقع 221.79 مليوناً في دبي و201.39 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 197.04 مليون سهم ومنها 133.29 مليوناً في دبي و63.75 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4094 صفقة.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم العقارات بنحو 0.42% بدعم ارتفاع «إعمار العقارية» 1.18%. وارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنحو 0.41% بدعم صعود «سوق دبي المالي» 2.17%.

وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.39% بعد صعود «مصرف عجمان» 0.9% و«دبي الإسلامي» 0.40%، كما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.43% بعد ارتفاع «دي إكس بي» 1.66%.

وفي المقابل، تراجع قطاع الاتصالات 1.17% بفعل هبوط سهم «دو» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الخدمات 0.64% مع انخفاض سهم «أمانات» 0.99%. ونزل قطاع التأمين بنسبة 0.32% مع انخفاض سهم «أمان» 2.77% و«سلامة للتأمين» 0.61%. وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.27% مع تعرض بعض أسهمه لعمليات جني أرباح، وتراجع «أرامكس» 0.42%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 57.95 مليون درهم ليغلق عند 5.13 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 36.44 مليون درهم ليقفل عند 5.04 دراهم. وجاء سهم «بنك المشرق» في صدارة الأسهم الرابحة مرتفعاً 5.26% إلى 80 درهماً، فيما كان «إثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.81% إلى 0.242 درهم.

سوق أبوظبي

ونزل سوق أبوظبي بفعل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.67% مع انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 1.64% و«أبوظبي الأول» 1.06%، وتراجع قطاع الصناعة 0.61% مع هبوط سهم «رأس الخيمة للأسمنت» 9.43% إلى 0.960 درهم، ونزل قطاع التأمين 0.10% مع تراجع «ميثاق للتأمين» 5%، فيما ارتفع قطاع البنوك 0.36% مع صعود «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.66%.

وفي المقابل، زاد قطاع الاستثمار 2.08% مع ارتفاع سهم «الواحة كابيتال» 3.85%، وقطاع الطاقة 0.50% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.92% تزامناً مع إعلانها ارتفاع معدل الإنتاج اليومي من النفط، وارتفع قطاع الاتصالات مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «الاتحاد الوطني» النشاط مستقطباً 54.75 مليون درهم ليغلق عند 5.31 دراهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 39.92 مليون درهم ليرتفع عند 9.14 دراهم. وكان «الواحة كابيتال» الأكثر ارتفاعاً، فيما كان «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الأكثر تراجعاً 9.43% إلى 0.960 درهم.

تحقيق

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تجري تحقيقاً بشأن الأخبار والإشاعات المنشورة من بعض وكالات الأنباء والخدمات الإخبارية والتي تؤثر سلباً في التداولات في أسواق رأس المال بالدولة.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 30 أبريل الجاري لمناقشة البيانات المالية السنوية.

يجتمع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الاثنين المقبل لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

أعلنت مجموعة جي أف إتش المالية عن توافر رصيد نقدي لأسهمها في «سوق دبي» بقيمة 15.69 مليون درهم وفي «بورصة البحرين» بقيمة 3.07 ملايين دولار خلال شهر مارس 2019‎.

اعتذرت شركة ماركة عن عدم الافصاح عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأكدت أنها ستقوم بالافصاح عنها في 21 أبريل.