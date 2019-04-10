سوق دبي يواصل الصعود مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

واصل سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس ماراثون الصعود للجلسة التاسعة على التوالي مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي مع صعود معظم أسهم القطاع المالي، فيما بقي سوق أبوظبي متماسكاً بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية بصدارة «اتصالات» في وقت تجاوزت فيه مستويات السيولة 460 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 0.17% ما يعادل 4.88 نقاط ليغلق فوق مستوى 2800 نقطة عند 2801.96 نقطة مع ارتفاع أسهم «دبي للاستثمار» و«دو» و«أرابتك»، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 0.57 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليستقر عند 5076.03 نقطة مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي الإسلامي» و«اتصالات».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 467.36 مليون درهم موزعة بواقع 207.46 ملايين في دبي و260 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 226.50 مليون سهم منها 150.43 مليوناً في دبي و76.07 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4531 صفقة.

وبلغت المكاسب السوقية لأسهم أبوظبي أمس 1.1 مليار درهم، فيما بلغت 265 مليوناً في دبي، لتصل مكاسب السوقين معاً إلى 1.37 مليار درهم.

دعم

وساهم صعود سهم «دبي للاستثمار» في دعم الأداء الإيجابي سوق دبي، بعد أن ارتفع بنسبة 2% مسجلاً أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي عند 1.50 درهم مدعوماً بتوقيع الشركة أمس الأول عقداً مع إيه.بي.بي انداستريز لإنشاء محطة تحويل جديدة من هيئة كهرباء ومياه دبي. وتصدر «دبي للاستثمار» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 41.56 مليون درهم بتداول 27.62 مليون سهم.

كما ارتفع سهم «دو» بنسبة 1.58% و«أرابتك القابضة» 0.47% و«إعمار العقارية» 0.4%، بينما خالف الصعود سهم «بنك دبي الإسلامي» الذي تراجع بنسبة 0.4% وذلك بعد أن ارتفع أمس تزامناً مع تعليقه بعدم الرد على الشائعات بشأن سعيه الاستحواذ على «نور بنك».

وأقفل سهم «سلامة» مرتفعا بأكثر من 1% عند 0.49 درهم، بينما ارتفع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 1.8% عند 0.78 درهم.

وقاد صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهمي «الخليج للاستثمار» و«الفجيرة الوطني» بنحو 12.07% و11.94% على التوالي، وتصدر «بنك الاتحاد الوطني» النشاط بالقيم والأحجام بنحو 81.09 مليون درهم بعد تداول 15.43 مليون سهم وهبط بنسبة 1.3%.

اقتناص فرص

انفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في الأسواق في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص ليحققوا صافي شراء بنحو 42.42 مليون درهم، فيما مال المواطنون للبيع.

وواصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية عمليات الشراء في السوقين، بصافي استثمار 16.13 مليون درهم، منها 5.13 ملايين درهم في أبوظبي، و11.18 مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 24.42 مليون درهم، منها 5.12 ملايين في أبوظبي، و19.36 مليون درهم في دبي.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 29 أبريل لمناقشة النتائج السنوية، والسماح لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال منافسة باستثناء البيع على الخارطة.

تنظر الجمعية العمومية لشركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» في 24 أبريل، استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وخطة مجلس الإدارة لإعادة توجيه عائدات زيادة رأسمالها.

وافقت الجمعية العمومية شركة «اللاينس للتأمين»، الاثنين، على توزيع أرباح سنوية بنسبة 30% من رأس المال عن 2018. واعتمد مجلس إدارة الشركة اتفاقيات إعادة التأمين للعام 2019.

حصلت شركة «أجيليتي للخدمات الحكومية والدفاع» التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي دبي والكويت المالي على عقد بقيمة 70 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وذلك من وكالة الدفاع اللوجستية الأمريكية للنقل والتوزيع بحالات الطوارئ إلى أنحاء شبه الجزيرة العربية والعراق.

ناقش مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال»، أمس، مستجدات العمل وأعمال روتينية.

تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لشركة «المزايا القابضة» المدرجة في بورصتي دبي والكويت لعدم اكتمال النصاب المقرر، وسيتم عقد الاجتماع الثاني الثلاثاء المقبل لمناقشة عدم توزيع أرباح سنوية.