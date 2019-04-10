«فينابلر» تدرس طرح ربع أسهمها في لندن لجمع 200 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - رويترز

قالت شركة فينابلر المتخصصة في حلول الدفع والصرافة، إنها تدرس طرحاً للأسهم في بورصة لندن، قد يجمع 200 مليون دولار على الأقل لتمويل التوسع وخفض الدين.وأضافت الشركة التي تضم شركات من بينها «الإمارات للصرافة» و«ترافيليكس القابضة» و«إكسبريس موني»، أنها قد تبيع مزيجاً من أسهم جديدة وأسهم حالية لا يقل إجمالاً عن 25% من أسهمها، على الرغم من أن القرار النهائي بشأن المضي قدماً في الإصدار لم يُتخذ بعد.

وتأتي الخطة بعد جذب طرح أولي لمنافستها نتورك إنترناشونال طلبا قويا في صفقة قد تجمع 870 مليون جنيه استرليني (1.1 مليار دولار).

وربما تُنهي الصفقتان حالة النضوب في سوق الطروح العامة الأولية الأوروبية، التي شهدت انخفاض العائدات إلى 292 مليون دولار في الثلاثة أشهر الأولى من 2019، مقارنة بـ13.9 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات رفينيتيف.

وقال الرئيس التنفيذي لفينابلر بروموث مانجات في مؤتمر عبر الهاتف إن من السابق لأوانه الحديث عن الحصيلة أو عدد الأسهم الحالية التي ستُباع نظراً لأن الشركة لم تتخذ قراراً نهائياً بالمضي قدماً في الطرح.