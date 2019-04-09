البنوك والاستثمار يعززان مكاسب سوق دبي للجلسة الثامنة

المصدر: دبي - عمرو عادل

واصل سوق دبي المالي أداءه الإيجابي للجلسة الثامنة على التوالي في ختام جلسة أمس، مدفوعاً بمكاسب قطاعي البنوك والاستثمار يقودها سهما «دبي الإسلامي» و«دبي للاستثمار».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.58% أو ما يعادل 16.13 نقطة ليغلق عند 2797.08 نقطة عند أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف الشهر بدعم مكاسب أسهم الاستثمار والبنوك والعقارات، وزاد سوق أبوظبي بنسبة 0.45% أو ما يعادل 22.97 نقطة ليصل إلى 5075.47 نقطة مع ارتفاع أسهم الطاقة والعقارات والبنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 386.62 مليون درهم موزعة بواقع 226.04 مليوناً في دبي و160.87 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 209.76 ملايين سهم منها 149.28 مليوناً في دبي و60.46 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4350 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت المكاسب السوقية لأسهم أبوظبي أمس لنحو 3.78 مليارات درهم، فيما بلغت 771 مليون درهم في دبي، لتصل مكاسب السوقين معاً إلى 4.55 مليارات درهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم الاستثمار بنسبة 2.19% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.80% تزامناً مع توقيع اتفاقية إنشاء محطة تحويل بـ 86 مليون درهم، و«سوق دبي المالي» 1.81%، كما ارتفع قطاع الخدمات بنحو 1.74% بدعم صعود «أمانات» 3.12%.. وارتفع قطاع النقل بنحو 0.90% بدعم صعود «العربية للطيران» 1.42%، و«أرامكس» 1.05%.

وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.85% بعد صعود «سلامة للتأمين» 2.74%، وارتفع قطاع البنوك 0.62% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 1.61% الذي قال إنه لا يقوم بالتعليق أو الرد على مضاربات وشائعات السوق، وذلك في رده على الأخبار المتداولة حول عزمه الاستحواذ على «بنك نور».

وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.52% مع صعود سهم «إعمار العقارية» 1.43% و«أرابتك» 0.47% و«ديار» 0.28%.

في المقابل، انخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.98% مع استمرار تعرضه لعمليات جني أرباح، مع هبوط «دو» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 0.69% مع انخفاض «دي إكس بي» 0.79%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 49.25 مليون درهم ليغلق عند 5.04 دراهم، تلاه سهم «جي إف اتش» بسيولة 35.18 مليون درهم ليقفل عند 1.03 درهم. وجاء سهم «أملاك للتمويل» في صدارة الأسهم الرابحة مرتفعاً 4.35% إلى 0.336 درهم، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.36% إلى 0.576 درهم.

سوق أبوظبي

وزاد سوق أبوظبي بدعم ارتفاع قطاع الخدمات بنسبة 2.11% مع صعود «الجرافات البحرية» 14.29%، وارتفع قطاع الطاقة 1.88% مع استمرار سهم «أدنوك للتوزيع» في الارتفاع ليصل إلى 2.81 درهم مسجلاً زيادة نسبتها 4.07% مع سعي الشركة توقيع اتفاقيات جديدة مع شريك استراتيجي بالسعودية تزامناً مع موافقة العمومية السنوية على تغيير سياسات التوزيعات على المساهمين، وهو ما يؤكد قوتها المالية والقطاع ككل، وزاد قطاع العقارات 0.53% مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.57%، فيما ارتفع قطاع البنوك 0.36% مع صعود «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.66% رغم نفي أنباء الاندماج مع «أبوظبي الأول»، إضافة إلى ارتفاع «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» بنسبة 2.5% و1.54% على الترتيب مع سعيهما إتمام الاندماج أوائل الشهر المقبل.

كما زاد قطاع الاتصالات 0.36% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما ارتفع قطاع الاستثمار مع صعود «إشراق» بنحو 1.94%، وزاد قطاع التأمين هامشياً بنسبة 0.04% مع ارتفاع «ميثاق» بنحو 2.01%. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 22.51 مليون درهم ليغلق عند 4.63 دراهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 22.48 مليون درهم ليستقر عند 15.2 درهماً. وكان «الجرافات البحرية» الأكثر ارتفاعاً، فيما كان «سوداتل» الأكثر تراجعاً بنسبة 7.2% إلى 0.375 درهم.

الأجانب

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في الأسواق في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص ليحققوا صافي شراء بنحو 83.54 مليون درهم، مقابل بيع بنحو 51.81 مليار درهم بصافي استثمار 31.73 مليون درهم.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة شركة أوتاد المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لاعتماد النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

كما طالب سوق أبوظبي للأوراق المالية الشركات المدرجة بتزويدها بالبيانات المالية للربع الأول من العام الجاري باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك خلال موعد أقصاه 45 يوماً عن طريق استخدام آلية الإفصاح الإلكتروني.