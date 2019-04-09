مؤسسة الخليج للاستثمار تحقق 107 ملايين دولار صافي أرباح عن 2018

المصدر: الكويت- البيان

أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار، نتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، والتي أظهرت تحقيقها أرباحاً تشغيلية قبل المخصصات بلغت 125 مليون دولار، فيما تم تكوين صافي مخصصات بلغ إجماليها 18 مليون دولار لمحفظة الاستثمارات المباشرة والذمم المدينة الأخرى، مسجلة بذلك أرباحاً صافية بلغت 107 ملايين دولار.

وقال بدر العجيل، رئيس مجلس الإدارة: حققت المؤسسة هذه النتائج الجيدة رغم التحديات الصعبة التي شهدتها الأسواق المالية خلال عام 2018.

وأضاف، بأن المؤسسة استمرت خلال عام 2018 أيضاً في المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي عند مستوى A2 من قبل وكالة موديز، وهو الأمر الذي يعكس مدى الثقة في سلامة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة ومتانة الوضع المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وأدائها المتميز.