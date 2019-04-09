«ساكسو بنك» يطرح محفظة استثمارية رقمية من «الأسهم الأخلاقية»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «ساكسو بنك»، التعاون مع «براون أدفايزري» لإدارة الاستثمار لإطلاق محفظة استثمارية رقمية جديدة تحمل اسم «الأسهم الأخلاقية». وتتجاوز البحوث التطبيقية التي أجرتها براون أدفايزري عملية الفرز السلبي لتقيّم سمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكل شركة.

وتركز عملية الاختيار بشكل كبير على الشركات، التي تستخدم محركات الاستدامة لإضافة القيمة للمساهمين. ويجمع الفريق بين هذا التحليل وقدراته المثبتة في مجال إدارة المحافظ النشطة لتوفير استراتيجية اختيار أخلاقية هي الأفضل ضمن فئتها للعملاء. وتدير براون أدفايزري ما تصل قيمته إلى 71 مليار دولار تقريباً من أصول العملاء في 37 دولة عبر 11 مكتباً حول العالم.

وتمكن خدمة ساكسو سيليكت عملاء ساكسو بنك من الاستثمار في مجموعة من المحافظ المحددة مسبقاً. وتتوفر لعملاء خدمة ساكسو سيليكت معلومات وافية حول كل واحد من الأسهم الموجودة في محفظتهم، كما أنهم سيمتلكون الأسهم الفعلية التي اختارتها براون أدفايزري.

وسيتم تتبع المراكز في الوقت الحقيقي ضمن بيئة استثمارية شفافة بالكامل مباشرة عبر منصات ساكسو بنك. وسيتم إعادة تحديد نسب موجودات المحفظة بشكل تلقائي استناداً إلى الدراسة التي أجرتها براون أدفايزري، والمحفظة متاحة للعملاء من المؤسسات وعملاء ساكسو سيليكت في الدنمارك وسنغافورة وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط.

وبات المزيد من المستثمرين يرغبون في أن تكون محافظهم الاستثمارية بمثابة انعكاس لمعتقداتهم الشخصية مع إدراكهم لمسألة أنه من خلال استثماراتهم يمكنهم امتلاك أكبر تأثير ممكن على العالم.

تمنحنا استثماراتنا صوتاً قوياً ومسموعاً وفرصة فريدة لإحداث تأثير حقيقي على العالم الذي نعيش فيه، ويوضح سجل شركة «براون أدفايزري» الحافل بالإنجازات أن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمكن أن تكون أيضاً محركاً قوياً للعوائد المالية الإيجابية.

محفظة مركزة

قال تيم هاثاوي، مدير محفظة استراتيجية إيثيكال سيليكشن: يوفر تعاوننا مع ساكسو بنك للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة مركزة من الشركات عالية الجودة.

وتتضمن استراتيجية إيثيكال سيليكشن تحليلاً متعدد الخطوات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يتجاوز مجرد الفرز السلبي، لإنشاء مجموعة مركزة من الأسماء مرتفعة الضمانة التي نعتقد أنها يجب أن توفر عائدات جذابة تتكيف مع المخاطر المحتملة مع مرور الوقت. وببساطة، نعتبر الاستثمار المستدام بمثابة استثمار ذكي، كما نعتقد أنه من خلال الاستثمار من هذا المنظور سنتمكن من تحقيق عوائد جذابة ومساهمات إيجابية.