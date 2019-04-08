خدمات مصرفية عبر«واتساب» لعملاء «الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي-البيان

أعلن بنكا «الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» عن إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق «واتساب»، حيث يقدم البنكان لعملائهما خدمات مخصصة من خلال منصة «واتساب بزنس» وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، كما يعد «الإمارات الإسلامي» أول مصرف إسلامي على مستوى العالم يطلق هذا الحل المصرفي عبر تطبيق المراسلة الشهير.

وتعد الخدمة الجديدة المدعومة من شركة «إنفوبيد»، قناة آمنة وسهلة الاستخدام تمنح العملاء القدرة على إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية من أي مكان، وتساهم في تحسين قدرات البنكين الرقمية الحائزة الجوائز.

وتشمل المعاملات المصرفية التي يمكن للعملاء إجراؤها، التحقق من أرصدة الحسابات، وآخر خمس عمليات في الحساب أو البطاقة الائتمانية، والاطلاع على أحدث كشف حساب مختصر للبطاقة الائتمانية، وحجب أو رفع الحجب بصورة مؤقتة عن البطاقات المصرفية، وطلب دفتر شيكات جديد، والاطلاع على أسعار صرف العملات.

وستكون كافة الرسائل المتبادلة ضمن حسابات البنكين الموثّقة على تطبيق «واتساب بزنس» مشفرة. ويجب على العملاء التحقق من الشعار الأخضر بجانب اسم البنكين في نافذة المحادثة.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في الإمارات دبي الوطني: «إطلاق الخدمة سيكمّل قنواتنا المصرفية الرقمية موفراً مستويات الأمان والبساطة والانسيابية عبر منح العملاء إجابات فورية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع».

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات دبي الوطني: «يأتي الحل الجديد استناداً إلى التزامنا تعزيز بساطة التجربة المصرفية وسهولة الاستفادة منها».

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «سنواصل تطوير حلول مبتكرة مدفوعة بالتقنيات الحديثة تمهّد طريق تحوّل المتعاملين من الفروع التقليدية إلى القنوات الرقمية».