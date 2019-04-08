أسواق الأسهم تربح 4.8 مليارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات أمس، في المنطقة الخضراء لتربح مكاسب سوقية 4.8 مليارات درهم وسط عمليات شراء قوية، استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك، لتنتقل على أثرها عدوى الارتفاعات إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضاً.

وصعد سوق أبوظبي نحو20.31 نقطة أو ما نسبته 0.40% ليصل إلى 5052.5 نقطة مع صعود أسهم الطاقة والاتصالات، فيما ارتفع سوق دبي بنسبة 0.17% أو ما يعادل 4.66 نقاط ليغلق عند 2781 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والنقل.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 326.4 مليون درهم، موزعة بواقع 234.8 مليوناً في دبي، و91.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 222.53 مليون سهم، منها 174.47 مليوناً في دبي، و48.06 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 3230 صفقة.

البنوك

ودعم صعود سوق دبي قطاع البنوك بنسبة 0.79% ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي مع صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.3% عقب إعلانه الأسبوع الماضي تخفيض سعر صفقة شراء «دينيز بنك»، و«دبي الإسلامي» 0.20%.

وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.47% مع ارتفاع «سلامة للتأمين» 1.72%. كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.24% مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 4.26%. وصعد قطاع النقل 0.05% مع ارتفاع سهم «الخليج للملاحة» 8.48% و«العربية للطيران» 0.2%، في المقابل هبط قطاع الخدمات بنسبة 2.81% مع تراجع سهم «تبريد» 1.92%.

وهيمن سهم «الإمارات دبي الوطني» على تداولات سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 77.64 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» بتداولات 38 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 25.4 مليون درهم، وتصدر الأسهم الرابحة «الخليج للملاحة» بنسبة 8.48% إلى 0.895 درهم، فيما كان «أمانات» الأكثر تراجعاً 3.3% إلى 0.961 درهم.

الطاقة

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 2.92% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 8% لأعلى مستوى في عام عند 2.7 درهم بعد إقرار سياسة توزيع الأرباح الأسبوع الماضي.وارتفع قطاع الاتصالات 1.47% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع البنوك 0.16% مع ارتفاع سهمي أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول بنسبة 0.67% و 0.26% على التوالي على الرغم من نفي اندماجهما. في مقابل تراجع قطاع العقارات 2.23% مع هبوط سهم «الدار العقارية» 2.78%، كما نزل قطاع الاستثمار بنسبة 1.6% من تراجع سهم «الواحة كابيتال» 1.77%.

وهبط قطاع التأمين بنسبة 1% مدفوعاً بتراجع سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 5.4%، وانخفض قطاع الصناعة 0.93% مع تراجع سهم «أسمنت رأس الخيمة» 5.8% و«أدنوك» 1.98%، واستقرار «دانة غاز».

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في أبوظبي بسيولة 72.4 مليون درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة قيمتها 54 مليون درهم، ثم سهم «دانة غاز» بتداولات بقيمة 24.3 مليون درهم، وجاء سهم «بنك الاستثمار» في صدارة الرابحين مع ارتفاعه بنسبة 10.13% إلى 2.5 درهم، فيما كان «القدرة القابضة» الأكثر انخفاضاً 7.4% إلى درهم واحد.

إفصاحات

دعا مجلس إدارة شركة «إعمار للتطوير» المساهمين لحضور الجمعية العمومية 23 أبريل لمناقشة المقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 26% بواقع 26 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 1.04 مليار درهم وذلك عن العام الماضي.

تناقش الجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز» 23 أبريل الجاري مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 1.3 مليار درهم بما يعادل 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم عن العام الماضي.

أعلنت شركة «أرابتك القابضة» أن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين 5% (ما يعادل 5 فلوس للسهم) من رأس المال عن 2018 خلال اجتماعها في 23 أبريل.

تعقد شركة «دار التكافل» اجتماع الجمعية العمومية 24 أبريل لمناقشة البيانات المالية السنوية، والمصادقة على عضوية عبد الخالق عبد كودزي كعضو جديد بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضو المجلس المستقيل والتي ستنتهي عضويته في الجمعية العمومية التي ستعقد في 2021.

دعت شركة «ماركة» دائنيها لتقديم جميع المستندات المثبتة لديونهم، بموعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإعلان، مشيرة إلى أن المعنيين بهذا الإعلان هم دائنوها دون دائني شركاتها التابعة.

أقرت الجمعية العمومية لشركة «الخليج الاستثمارية» خلال اجتماعها الخميس توزيع أرباح نقدية 10% من رأس المال عن العام الماضي.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» على توزيع أرباح نقدية 5% عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2018.