سياسة توزيع الأرباح الجديدة تعزز جاذبية سهم «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي - وام

شهد سهم شركة أدنوك للتوزيع تعاملات قوية أنهى فيها يومه بارتفاع 8%، حيث وصل السعر إلى 2.7 درهم وبتداول 5.59 ملايين سهم، وفقا لآخر إغلاق أمس، لسعر السهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويأتي هذا الارتفاع في أول جلسة تداول بعد إعلان الجمعية العمومية للشركة الخميس الماضي عن تغيرات جديدة في سياسة توزيع الأرباح عن السنة المالية 2019، والتي كان لها أثر كبير في تعزيز جاذبية السهم.

ويعتبر سهم «أدنوك للتوزيع» أحد الأسهم المهمة لمستثمري المحافظ طويلة الأجل والذين يفضلون الحفاظ على السهم للحصول على العائدات المجزية التي توفرها الشركة مدعومةً بأساسيات متينة وبسياسة توزيعات مجزية، وهو ما عكسته أحجام التداول اليومية.

ومن خلال النهج الذكي والمرن الذي اتبعته في تعاملها مع الظروف والمتغيرات التي تشهدها أسواق المال الإقليمية والمحلية تمكنت «أدنوك للتوزيع» من المحافظة على معدلات سعرية جيدة لسهمها منذ إدراجه في ديسمبر 2017، وبلغ معدل ارتفاع السهم منذ بداية العام حتى إغلاق يوم (3 أبريل 2019) 5.6 % فيما يبلغ مضاعف ربحية السهم 14.4 % ومضاعف القيمة الدفترية للسهم 8.5 مرات وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 30.625 مليار درهم.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت الخميس الماضي على سياسة توزيع الأرباح الجديدة، والتي تشمل رفع الأرباح الموزعة لعام 2019 لتصل إلى 2,39 مليار درهم و2,57 مليار درهم للعام 2020 وذلك بزيادة قدرها 63% عن العام الماضي 2018، ووافق المساهمون على إجراء التعديلات على سياسة توزيع الأرباح لتتناسب مع الأداء المالي القوي الذي قدمته شركة «أدنوك للتوزيع» ووضعها المالي القوي في العام 2018، فضلاً عن ثقتهم في مستقبل نموّ الشركة وقدرتها على زيادة التدفقات المالية مستقبلاً.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح الجديدة ثقة الشركة من قدرتها على تحقيق ربحية عالية خلال الأعوام القادمة، ومن المتوقع أن تضمن الزيادة الكبيرة في توزيعات الأرباح للعام 2019 و2020 وصول سعر سهم الشركة لمستويات أكثر جاذبية، خصوصاً أنه من المرجح أن توفر سياسة توزيع الأرباح الجديدة عائداً بنسبة 7.1% على أساس آخر سعر للسهم 2.7 درهم (عند الإغلاق في 7 أبريل).