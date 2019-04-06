«نوبك» قد يدفع السعودية للتخلي عن الدولار

المصدر: لندن ـ رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة، إن المملكة قد تبيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانون «نوبك»، الذي يجعل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن عدداً من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين تناقشوا خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة. وأن الخطة نُوقشت مع أعضاء في «أوبك». وصرح مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية بأن الرياض ناقشت الأمر أيضاً مع مسؤولين أمريكيين في مجال الطاقة. ومن بين التهديدات المحتملة، التي أُثيرت خلال المناقشات، تسييل حيازات المملكة في الولايات المتحدة.

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