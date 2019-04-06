سوق دبي يربح 13 ملياراً مع تحسن شهية المستثمرين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حققت أسهم سوق دبي المالي مكاسب قوية في تداولات الأسبوع الماضي زادت عن 13 مليار درهم مع تحسن شهية ومعنويات المستثمرين بالتزامن مع ظهور محفزات إيجابية بالقطاع المصرفي واستمرار عمليات الشراء من قبل الأجانب والمؤسسات، في وقت ضغطت فيه أسهم البنوك على سوق أبوظبي في ظل مساعي المستثمرين لجني الأرباح.

وصعد سوق دبي بنسبة 5.51%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2016، ليغلق عند 2776.29 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر ونصف، بدعم رئيسي من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل، بينما حافظ سوق العاصمة على إغلاقه فوق مستوى 5 آلاف نقطة رغم تراجع المؤشر بنحو 1.35% إلى 5032.19 نقطة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية حققت أداءً متبايناً في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق دبي مستمداً الدعم بشكل رئيسي من سهم «الإمارات دبي الوطني» بعد سلسلة محفزات إيجابية شملت تعديل اتفاق شراء «دينيز بنك».

وأضاف الوسطاء أن أسهم سوق أبوظبي تعرضت لعمليات بيعية وجني أرباح لكن على الرغم من ذلك لا يزال السوق محافظاً على مستوى 5 آلاف نقطة وهو ما يبشر بقرب انتهاء حركة التصحيح.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، انفرد الأجانب بالشراء في السوقين، بصاف 218.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصاف 218.4 مليون درهم، منها 13.2 مليوناً للعرب، و2.5 مليون للخليجيين، و202.7 مليون للمواطنين.

وحصدت أسهم السوقين سيولة أسبوعية بنحو 2.25 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار في دبي، و745.25 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 8.26% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 16.75% لأعلى مستوياته منذ 2008، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 1.02%، و«جي إف إتش» 0.5%.

كما صعد قطاع العقار بنسبة 4.7% مع صعود «إعمار العقارية» 6.84%، و«إعمار للتطوير» 0.26%، و«إعمار مولز» 2.3%، و«أرابتك» 94%، و«داماك» 1.48%، و«ديار» 5.26%، و«الإتحاد العقارية» 2.15%.

وزاد قطاع الإستثمار 4.18% مع ارتفاع «دبي للإستثمار» 4.38%، و«سوق دبي المالي» 3.12%، و«شعاع كابيتال» 5.5%. وارتفع قطاع النقل بنسبة 2.4% بفضل ارتفاع «العربية للطيران» 4.68%، و«أرامكس» 0.84%، و«الخليج للملاحة» 3%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 346.8 مليون درهم، ليغلق عند 5 دراهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 260 مليون درهم، ليقفل عند 11.85 درهماً، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 234.3 مليون درهم، ليصل صوب 4.95 دراهم.

وكان سهم «الإمارات دبي الوطني» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 16.75% ليغلق عند 11.85 درهماً، تلاه سهم «دار التكافل» 12.89% إلى 0.613 درهم.

ومال المستثمرون الأجانب في سوق دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 116.4 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 116.4 مليون درهم، موزعة بواقع 10.5 ملايين درهم للعرب، و926 ألف درهم للخليجيين، و104.94 ملايين درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 1.43% مع تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 6.12%، و«الإتحاد الوطني» 3.7%، في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.59%.

وهبط قطاع العقار 0.85% مع تراجع سهم «الدار» 1.1%، فيما صعد «رأس الخيمة العقارية» 1.41%، واستقر «إشراق» دون تغيير. كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.28% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وحل سهم «أبوظبي الأول» في صدارة النشاط حاصداً سيولة بنحو 147.4 مليون درهم، ليغلق عند 15.16 درهماً، تلاه سهم «الإتحاد الوطني» بتداولات 140 مليون درهم، ليغلق عند 5.2 دراهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 96.7 مليون درهم إلى 8.9 دراهم.

ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 102 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 102 مليون درهم، موزعة بواقع 2.65 مليون للعرب، و1.6 مليون درهم للخليجيين، و97.7 مليون درهم للمواطنين.

أجانب ومؤسسات

يظهر تحليل «البيان الاقتصادي»، الأسبوعي اتجاه المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 297.3 مليون درهم، منها 143.45 مليون درهم في أبوظبي، و153.8 مليون درهم في دبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 297.3 مليون درهم، موزعة بواقع 143.45 مليون درهم في أبوظبي، و153.8 مليون درهم في دبي.