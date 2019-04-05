النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل

المصدر: لندن - د ب أ

استمر ارتفاع أسعار النفط في تعاملات بورصة لندن، أمس، ليقترب سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للأسواق العالمية، من مستوى 70 دولاراً للبرميل.

يأتي ذلك على خلفية قرب انتهاء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة على قطاع النفط الإيراني.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سعر خام برنت تذبذب بين الارتفاع والتراجع حتى ارتفع بنسبة 0.8% أمس، ليصل إلى 69.75 دولاراً للبرميل تسليم يونيو المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0.6%. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 9 سنتات إلى 62.55 دولاراً للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد أن كان قد تراجع بنحو 1% في وقت سابق من أمس.