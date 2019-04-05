البنوك تعزز مكاسب سوق دبي للجلسة السادسة على التوالي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصل سوق دبي المالي أداءه الإيجابي للجلسة السادسة على التوالي في ختام جلسة أمس، مدفوعاً بمكاسب البنوك يقودها «الإمارات دبي الوطني» بعد تخفيض سعر صفقة شراء «دينيز بنك»، فيما هبط سوق أبوظبي بضغط من الأسهم القيادية وبقيت السيولة عند مستوياتها السابقة في حدود 550 مليوناً وسط عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.57% أو ما يعادل 15.81 نقطة ليغلق عند 2776.29 نقطة باقياً عند أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف الشهر بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار رغم تراجع العقار، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 16.8 نقطة ليصل إلى 5032.19 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات في مقابل ارتفاع العقار والطاقة.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 550 مليون درهم موزعة بواقع 359.8 مليوناً في دبي و190.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 264.8 مليون سهم منها 207.7 ملايين في دبي و57.1 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4207 صفقات.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم البنوك بنسبة 2.07% بعد صعود «الإمارات دبي الوطني» 3.95% و«دبي الإسلامي» 0.61% و«مصرف عجمان» 2.94%. كما ارتفع قطاع الاستثمار بنحو 1.27% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 1.42% و«شعاع» 3.81%.

في المقابل، انخفض قطاع العقار بنسبة 0.68% مع استمرار تعرضه لعمليات جني أرباح، مع هبوط «إعمار» 1.19% و«أرابتك» 0.46% و«إعمار مولز» 1.66%. ونزل قطاع العقار بنحو 0.13% مع انخفاض «العربية للطيران» 1.4% و«الخليج للملاحة» 1.2%، فيما ارتفع «ارامكس» 0.84%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 94.8 مليون درهم ليغلق عند 11.85 درهماً، تلاه سهم «جي إف اتش» بسيولة 90 مليون درهم ليقفل عند 0.97 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات تخطت 52.1 مليون درهم ليصل صوب 4.95 دراهم. وجاء سهم «أمانات» في صدارة الأسهم الرابحة مرتفعاً 4.63% إلى 0.99 درهم، فيما كان «أريج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.47% إلى 1.21 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.36% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 3.16% و«الاتحاد الوطني» 0.95%، فيما ارتفع «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.52% رغم نفي أنباء الاندماج مع «أبوظبي الأول».

وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.49% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما ارتفع قطاع العقار هامشياً مع صعود «رأس الخيمة العقارية» بنحو 0.47% واستقرار «الدار». وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.88% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» و«دانة غاز» بنحو 2.04% و0.52% على التوالي.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 63.3 مليون درهم ليغلق عند 4.48 دراهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات 55.1 مليون درهم ليصل إلى 5.2 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» حاصداً نحو 17 مليون درهم ليقفل عند 8.9 دراهم. وكان «أبوظبي الإسلامي» الأكثر ارتفاعاً، فيما كان «طيران أبوظبي» الأكثر تراجعاً بنسبة 7.09% إلى 2.75 درهم.

الأجانب والمؤسسات

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في الأسواق في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص ليحققوا صافي شراء بنحو 33.7 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 33.7 مليون درهم، منها 1.3 مليون درهم للعرب، و30 ألف درهم للخليجيين، و32.4 مليون درهم للمواطنين.

وواصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية عمليات الشراء في السوقين، بصافي استثمار 68.94 مليون درهم، منها 54 مليون درهم في أبوظبي، و14.87مليون درهم في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 68.94 مليون درهم، منها 54 مليوناً في أبوظبي، و14.87 مليون درهم في دبي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين، إذا كان لديهم استفسار يتعلق بشركة مساهمة مدرجة يمتلكون أسهمها، إلى إمكانية الحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

إفصاحات

وافق مجلس إدارة مؤسسة «الوطنية للسياحة والفنادق» على تعديل النظام الأساسي، بحيث يسمح للمؤسسة توزيع أرباح مرحلية (ربع أو نصف سنوية) على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة، وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ قرار بشأنها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العمومية. وأوصى المجلس في حال موافقة الجمعية العمومية على هذا التعديل بتوزيع نسبة 10% نقداً ونسبة 5% أسهم منحة في 6 أكتوبر القادم.

يبحث مجلس إدارة «واحة الزاوية» في اجتماعه بتاريخ 11 أبريل الجاري مقترح إصدار صكوك إسلامية خلال العامين المقبلين.

تبحث الجمعية العمومية لشركة «فودكو القابضة» في 23 أبريل الجاري النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال، بما يعادل 12 فلساً لكل سهم بإجمالي 12 مليون درهم.

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، عن توزيع الأرباح السنوية على المساهمين المسجلين بسوق دبي يوم 10 أبريل، وذلك بنسبة 3.34% بواقع 0.0087 دولار أمريكي للسهم، وبالنسبة للمسجلين ببورصة الكويت اعتباراً من يوم 10 أبريل الجاري، وذلك وفقاً للنظام المتبع لدى الأسواق المعنية.