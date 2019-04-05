«الإمارات دبي الوطني» يحلّق بسوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم دبي ما يربو على 13 مليار درهم في تداولات الأسبوع الماضي مع تحسن شهية ومعنويات المستثمرين بالتزامن مع ظهور محفزات إيجابية بالقطاع المصرفي واستمرار عمليات الشراء من قبل الأجانب والمؤسسات.

وقال وسطاء لـ «البيان الاقتصادي»، إن أسهم دبي حققت أداءً أسبوعياً هو الأفضل منذ سنوات مستمدة الدعم بشكل رئيسي من «الإمارات دبي الوطني» بعد سلسلة محفزات إيجابية شملت تعديل اتفاق شراء «دينيز بنك»، إلى جانب العوائد المتوقعة من إدراج «نتورك» المملوكة للبنك بنسبة 51%، في بورصة لندن.

وصعد سوق دبي 5.51%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2016، ليغلق عند 2776.29 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر ونصف. وحلق سهم «الإمارات دبي الوطني» لأعلى مستوياته منذ 2008 مع صعوده خلال الأسبوع بنسبة 16.75% ليغلق عند 11.85 درهماً مستقطباً سيولة بأكثر من 260 مليون درهم.

وزاد «إعمار العقارية» 6.84% و«شعاع» 5.5% و«العربية للطيران» 4.7% و«دبي للاستثمار» 4.4% و«سوق دبي المالي» 3.12% و«إعمار مولز» 2.3% و«دبي الإسلامي» 1.02% و«أرابتك» 0.94% و«أرامكس» 0.84%.

بينما حافظ سوق أبوظبي على إغلاقه فوق مستوى 5 آلاف نقطة رغم تراجع المؤشر 1.35% إلى 5032.19 نقطة متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 0.66%، و«أبوظبي التجاري» 6.12%، و«الاتحاد الوطني» 3.7% و«الدار» 1.1%، و«اتصالات» 2.28%. وحصدت أسهم السوقين سيولة بنحو 2.25 مليار درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار في دبي، و745.25 مليوناً في أبوظبي.

وانفرد الأجانب بالشراء بـ 218.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بـ 218.4 مليون درهم. ومالت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 297.3 مليون درهم، منها 143.45 مليوناً في أبوظبي، و153.8 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 297.3 مليون.