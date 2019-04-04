أطول سلسلة مكاسب يومية في سوق دبي منذ سبتمبر 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق دبي صعوده للجلسة الخامسة على التوالي في ختام جلسة أمس، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ سبتمبر الماضي، ومستمداً الدعم من سهم «الإمارات دبي الوطني».

وتماسك سوق أبوظبي بدعم من «أبوظبي الأول»، في وقت عزز فيه الأجانب والمؤسسات من مشترياتهم في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.12% ليستقر عند 2760.48 نقطة، بدعم أسهم البنوك والنقل والتأمين، فيما تماسك سوق أبوظبي عند مستوى 5048.98 نقطة بعد انخفاضه هامشياً بنسبة 0.09% مع تراجع أسهم العقار والاتصالات وتماسك البنوك وارتفاع الطاقة.

ووصلت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 540.76 مليون درهم، منها 342.4 مليوناً في دبي، و798.36 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 245.3 مليون سهم، موزعة بواقع 171.5 مليوناً في دبي، و73.8 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 4786 صفقة.

سوق دبي

وعززت مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.87% بدعم الصعود القوي لسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 6.05% مع إدراج «نتورك إنترناشونال» التي يساهم فيها البنك بنسبة 51% في بورصة لندن، كما صعد «دبي الإسلامي» 0.41%.

وزاد قطاع النقل بنسبة 0.87% بعد صعود «العربية للطيران» 3.63%، و«الخليج للملاحة» 0.24%، في مقابل هبوط «أرامكس» 0.83%. وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.52% على إثر تراجع «دبي للاستثمار» 0.7% و«شعاع كابيتال» 1.2%، مقابل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.4%.

وتراجع قطاع العقار بنسبة 0.66% مع هبوط سهم «إعمار العقارية» 1.36% على وقع عمليات جني أرباح جزئية بعد مكاسبه القوية أخيراً، بينما ارتفع «الاتحاد العقارية» 0.27%، و«ديار» 2.28%، و«داماك» 0.75%، واستقر أداء باقي الشركات العقارية.

وتصدر سهم «الإمارات دبي الوطني» التداولات النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 99.4 مليون درهم، ليغلق عند 11.4 درهماً، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 62.5 مليون درهم، ليقفل عند 5.06 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 49.5 مليون درهم، ليصل إلى 4.92 دراهم. وكان «دار التكافل» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.78%، فيما كان «دبي إكس بي»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.38%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تماسك قطاع البنوك مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.26%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.65%، و«الاتحاد الوطني» 2.6%.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.85% مع صعود «دانة غاز» 2.66%، و«أدنوك للتوزيع» 6.06%، بينما انخفض قطاع العقار بنسبة 0.67% مع هبوط «الدار» 1.1%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.42%، في مقابل ارتفاع «إشراق» 2.22%. وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.49% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.78 مليون درهم، ليغلق عند 15.18 درهماً، تلاه «الاتحاد الوطني» بتداولات 42.15 مليون درهم، ليصل إلى 5.25 دراهم، ثم سهم «أدنوك للتوزيع» حاصداً 25.6 مليون درهم ليقفل عند 2.45 درهم مع تصدره الأسهم الرابحة بنسبة 6.06% إلى 2.45 درهم، فيما كان سهم «ريم للاستثمار»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.89% إلى 20.5 درهماً.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في الأوراق المالية إلى ضرورة الاطلاع وقراءة كل ما يتم نشره أو الإعلان عنه من قبل الشركة المساهمة العامة التي يستثمر فيها، وذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، حتى تكون قراراتهم ومناقشاتهم مبنية على دراسة ومعلومات سليمة.

إفصاحات

تناقش الجمعية العمومية السنوية لشركة «الاتحاد العقارية» في 18 أبريل مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها، كما تنظر في تمديد مهلة التفويض الممنوحة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرار الصادر عن الجمعية العمومية في 17 مايو 2018 بشأن إصدار صكوك لسنة أخرى.

أعلنت شركة «الخليجية للاستثمارات العامة» أن اجتماع العمومية السنوية في 22 أبريل سيناقش قرار استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وعرض إجراءات الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين، والتي تتضمن تخفيض رأس المال من 1.79 مليار درهم إلى 350 مليون درهم، وذلك بإطفاء خسائر متراكمة قدرها 1.44 مليار درهم عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يساوي الجزء المخفض.

تعقد الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» اجتماع الجمعية العمومية العادية في 18 أبريل لاعتماد نتائج الأعمال في 2018، والنظر في مقترح بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

أعلنت شركة «الأسمنت الوطنية» عقد العمومية السنوية في 22 أبريل للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 10% من قيمة الأسهم الاسمية أي ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد وبقيمة 35.88 مليون درهم.

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» ارتفاع ملكية «مصرف الهلال» في أسهمها من 4.99% إلى 5.29% نتيجة عملية توزيع أسهم المنحة التي تمت مؤخراً.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «أجيليتي للمخازن العمومية» المدرجة في بورصتي دبي والكويت، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% ما يعادل 15 فلساً لكل سهم، وأسهم منحة بواقع 15 سهماً لكل 100 سهم على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية الاستحقاق المحدد له في 29 أبريل 2019 ويتم توزيعها على المساهمين في الأول من مايو المقبل.