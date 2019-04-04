%20 تخفيضاً باستحواذ «الإمارات دبي الوطني» على «دينيز»

المصدر: دبي – رامي سميح، رويترز

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، أنه سيشتري دينيز بنك التركي من سبير بنك الروسي بخصم 20% عن السعر المتفق عليه سابقاً، بعد انخفاض كبير لليرة التركية.

وبموجب اتفاق جديد مع سبير بنك المملوك للدولة، قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه سيشتري خامس أكبر بنك خاص في تركيا مقابل 15.48 مليار ليرة (2.8 مليار دولار)، مقارنة بالقيمة المُعلنة في مايو البالغة 14.6 مليار ليرة.

وعلى الرغم من أن قيمة الصفقة بالليرة باتت أعلى، فإن قيمتها الدولارية حين تم الإعلان عنها في مايو كانت تعادل 3.2 مليارات دولار، وهو ما يزيد بنحو 400 مليون دولار عن السعر الجديد.

واشترى البنك الروسي دينيز بنك في 2012 مقابل نحو 3.5 مليارات دولار حين رغب في تعزيز حضوره بالخارج. وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني لوكالة رويترز إن الصفقة المعدلة تمثل للبنك خصماً بنحو 20%، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وذكر سبير بنك أنه يتوقع الحصول على 5 مليارات دولار من بيع دينيز بنك شاملة رأس المال والديون.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان للبورصة، إن رأس مال دينيز بنك بلغ 15.51 مليار ليرة في 31 ديسمبر 2018، مضيفاً أنه من المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية الربع الثاني بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

ومع هذا الإعلان وإدراج «نتورك إنترناشينوال» التي يساهم فيها البنك بنسبة 51% في بورصة لندن، عزز سهم الإمارات دبي الوطني مكاسبه في ختام جلسة أمس، ليصعد صوب أعلى مستوياته منذ 2008. ومنح السهم «ماراثون» صعود سوق دبي للجلسة الخامسة على التوالي زخماً قوياً مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية في 6 أشهر ليصعد مؤشر السوق دبي 1.12%.

وأغلق السهم رابحاً أكثر من 6%، ليغلق عند مستوى 11.4 درهم بعد التداول على 8.7 ملايين سهم بقيمة 99 مليون درهم، محتلاً المرتبة الأولى في قائمة الأنشط بالقيم بسوق دبي. ويتوقع المحللون أن يواصل السهم نشاطه الإيجابي في الجلسات المقبلة على وقع الأنباء الإيجابية، ما سينعكس على أداء سوق دبي ككل، مشيرين إلى أن مسيرة الصعود ستتخللها عمليات بيع لجني الأرباح.