61.34 مليار دولار ارتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي

المصدر: دبي - البيان

ارتفع إجمالي قيمة جميع الصكوك المدرجة في دبي إلى 61.34 مليار دولار وهو ما يعزز من دور الإمارة كأكبر مركز لإدراج الصكوك من حيث القيمة في العالم.

ورحبت ناسداك دبي أمس بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي أصدرتها إمارة الشارقة. وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك التي أدرجتها إمارة الشارقة في ناسداك دبي حتى الآن 3.45 مليارات دولار.

وشملت قائمة المتعاملين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لأحدث إدراج للصكوك: المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي وبنك إتش إس بي سي وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد. وضمت قائمة المستشارين القانونيين لإمارة الشارقة كليفورد تشانس ومابلز اند كالدر (دبي).