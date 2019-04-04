محادثات تمهيدية لدمج «أبوظبي الإسلامي» في «أبوظبي الأول»

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تدرس أبوظبي ضم بنك أبوظبي الإسلامي إلى بنك أبوظبي الأول، بهدف إنشاء كيان مصرفي عملاق في منطقة الخليج، وفق ما ذكرته مصادر عليمة نقلت عنها وكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر أن أبوظبي تعتزم انتظار الانتهاء من عملية اندماج ثلاثية بين تضم بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» وبنك الهلال، قبل البدء في محادثات جديدة من أجل مزيد من الاندماجات. وقالت المصادر إن الحديث عن الاندماج الجديد لا يزال في مراحله الأولى، وتجري مناقشته حالياً على مستوى المساهمين. ولم يعين المصرفان أي مستشارين.

وسوف يؤدي الاندماج إلى إنشاء كيان يملك أصولاً بقيمة 236.7 مليار دولار، حسب بيانات بلومبرغ.

وقال متحدث باسم «أبوظبي الأول» إن البنك لا يعلق على تكهنات في السوق، وإنه عقب نجاح عملية الاندماج الحالي، سوف يركز البنك على استغلال جميع إمكاناته وتعظيم القيمة للمساهمين إلى أقصى حد العام الجاري.