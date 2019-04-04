أكبر بنك روسي يعتزم فتح فرع خليجي وتقديم تمويل إسلامي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يعتزم بنك سيبر بنك، أكبر بنك في روسي، أن يفتح فرعاً خليجياً ويقدم خدمات التمويل الإسلامي، وفق ما ذكره نائب رئيس البنك ألكسندر فيدياخين، الذي أوضح أن البنك، الذي يملك ثلث الأصول المصرفية في روسيا، يبحث عن فرص جديدة في منطقة الخليج، حيث ينوي التوسع في خدماته لتوفير التمويل الإسلامي.

وقال فيدياخين: إننا نجري محادثات مع أكبر البنوك والصناديق الخليجية، ونرى اهتماماً بالشركات الروسية، كما أننا نهتم أيضاً بإجراء أعمال هنا في الخليج في مجال المدفوعات وغيرها من الفرص الاستثمارية. أسس المصرف المركزي الروسي بنك سيبر بنك، ويملك 50% من رأسماله، ويملك مستثمرون دوليون النسبة الباقية.

وألغت الإمارات تأشيرات الدخول المسبقة للزائرين من روسيا إليها، وارتفع عدد السائحين الروس إلى الإمارات بشكل كبير إثر ذلك، وفق ما قاله فيدياخين، مضيفاً أن السائحين الروس إلى دبي لقضاء ليلة واحدة بلغ عددهم 678 ألفاً عام 2018، بارتفاع 28% مقارنة بالعام السابق، حسب الأرقام الرسمية. وأكد فيدياخين أن البنك يبحث الجوانب الإيجابية للتوسع في الخليج والشرق الأوسط، وإذا توصل إلى نتائج طيبة فسوف يفتح فرعاً جديداً في المنطقة.