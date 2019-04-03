3 مصارف إماراتية بين أكبر 10 مقرضين إقليمياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتل بنك أبوظبي الأول مرتبة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإقراض، بينما جاء بنك أبوظبي التجاري في الترتيب السادس، ودبي الإسلامي في المركز السابع، حسب قائمة بلومبرغ لأكبر البنوك المقرضة في المنطقة.

وجاءت البنوك الثلاثة ضمن أكبر 10 بنوك مقرضة في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن حجم القروض في المنطقة بلغ 24.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 32.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

لكن حجم القروض الممنوحة من بنوك الإمارات ارتفعت 61.2% في نفس الفترة إلى 14.6 مليار دولار، بينما تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك السعودية 75.5% إلى 5.75 مليارات دولار.