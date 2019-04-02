2300 حساب بسوق دبي في 3 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي، 2304 حسابات جديدة خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 4897 حساباً جديداً خلال الفترة نفسها من 2018، وبلغ عدد الحسابات الجديدة التي أضافتها الشركات خلال شهر يناير الماضي، 880 حساباً، وفي شهر فبراير 675 حساباً، ونحو 687 حساباً في مارس.واستحوذت «بيت الوساطة للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة خلال الشهر الماضي، بواقع 184حساباً، ثم «هيرميس» 72، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 60 حساباً، تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 42 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي، وعددها 37 شركة، أكثر من 302.9 ألف صفقة في الربع الأول، من خلال التداول على 16.4 مليار سهم، بقيمة 23.94 مليار درهم. وخلال الشهر الماضي، نفذت شركات الوساطة 102.38 ألف صفقة، بعد تداول 7.45 مليارات سهم، بقيمة 7.18 مليارات درهم.