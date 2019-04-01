«ثلاثية إعمار» تدعم صعود أسهم دبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم في ختام جلسة أمس وسط انخفاض ملحوظ في السيولة في ظل غياب المحفزات، وصعد سوق دبي مدعوماً بمكاسب ثلاثية أسهم «إعمار» بينما تراجع سوق أبوظبي بضغط من قياديات البنوك والعقار، واستمر الأجانب والمؤسسات في اقتناص الفرص عبر عمليات تجميع محدودة النطاق.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يوازي 3.59 نقاط ليستقر عند مستوى 2634.86 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم العقار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.52% أو ما يعادل 26.35 نقطة ليغلق عند 5074.65 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 231.7 مليون درهم موزعة بواقع 166.38 مليوناً في دبي و65.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 130.2 مليون سهم منها 103.5 ملايين في دبي و26.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2878 صفقة.

سوق دبي

وجاء ارتفاع سوق دبي بدعم رئيسي من صعود قطاع العقار بنسبة 1.35% على أثر مكاسب سهم «إعمار العقارية» 2.14% و«إعمار مولز» 1.72% و«إعمار للتطوير» 0.52% واستقرار «أرابتك» في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 0.27% و«داماك» 1.48%.

في المقابل، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.82% مع تراجع «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 1.02% و0.98% على التوالي. وتراجع أيضا قطاع الاستثمار بنسبة 0.41% نتيجة هبوط سهم «سوق دبي» 2.04% و«شعاع» 0.38% فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

ونزل قطاع النقل هامشياً بنسبة 0.08% مع تراجع «أرامكس» 0.42% في مقابل ارتفاع «الخليج للملاحة» 2.5% واستقرار «العربية للطيران». وكان سهم «إثمار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.3% إلى 0.29 درهم، فيما كان سهم «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.41% إلى 0.25 درهم. وتصدر «إعمار» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 51.39 مليون درهم ليغلق عند 4.78 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 44 مليون درهم ليقفل عند 4.85 دراهم، تلاه سهم «جي اف اتش» بسيولة 18.5 مليون درهم ليصل إلى 0.92 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بضغط انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.75% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.39% و«أبوظبي الإسلامي» 0.68% و«أبوظبي التجاري» 1.58%، كما هبط قطاع العقارات بنسبة 1.52% بضغط تراجع «الدار» 1.66% و«رأس الخيمة العقارية» 1.41%.

وأغلق قطاع الاتصالات مستقراً دون تغيير مع ثبات سعر سهم «اتصالات»، بينما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة مع ارتفاع «دانة غاز» 1.08% رغم تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.33% و«طاقة» بنحو 0.22%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 13.6 مليون درهم ليغلق عند 9.33 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات تخطت 12 مليون درهم ليقفل عند 5.3 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بلغت 10.5 ملايين درهم ليصل عند 15.2 درهما. ولم يرتفع سوى 5 أسهم تصدرها «وطنية» بنسبة 5.65% إلى 0.72 درهم، فيما كان سهم «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.94 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في السوقين بصافي استثمار 42 مليون درهم، منها 41.6 مليونا للأجانب، و410 آلاف درهم للعرب، بينما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 42 مليون درهم، منها 2.9 مليونا للخليجيين، و39 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 36.4 مليونا منها 13.5 مليونا بأبوظبي، و22.9 مليونا بدبي، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في سوق الأسهم إلى ضرورة الحرص على سماع صوت منتظم ومتزامن عند التواصل على الهاتف المسجل مع شركة الوساطة، وعدم استخدام الهواتف الشخصية غير المسجلة لضمان حقوقهم.

إفصاحات

قال بنك الإمارات دبي الوطني إن استثمار ماستر كارد نحو 300 مليون دولار في الطرح المحتمل لـ «نتورك إنترناشيونال» التابعة له ببورصة لندن يأتي في إطار الجهود المتعلقة بشأن هذا الاكتتاب العام بعد تأكيد البنك مؤخراً المضي قدماً بهذا الشأن.

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