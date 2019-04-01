19 ملياراً مكاسب الأسهم الفصلية بدعم النتائج والتوزيعات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية 19 مليار درهم في تداولات الربع الأول من العام الجاري مع تحسن معنويات المستثمرين معززة بنتائج قوية للشركات وتوزيعات سخية عن العام 2018، والتفاؤل بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني ما عزز مشتريات الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص.

وصعد سوق دبي 4.2% ليقفز من مستوى 2529.75 نقطة بنهاية العام الماضي إلى 2634.86 نقطة أمس، مع ارتفاع قطاع العقار بنسبة 5.75% والبنوك 4.4% والاستثمار 3.8% والنقل 2.2%.

وزاد سوق أبوظبي بنحو 3.2% إلى 5074.65 نقطة صاعداً من 4915.07 نقطة مع ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 7.4% والعقارات 7.9%، في مقابل هبوط الطاقة والاتصالات بنحو 5.3% و1.6%على التوالي. ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 23.2 مليار درهم موزعة بواقع 11.3 ملياراً في دبي و11.9 ملياراً في أبوظبي، وجرى التداول على 10.98 ملايين سهم منها 7.9 ملايين سهم في دبي و3.08 ملايين في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ نحو 249 صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع في دبي «إعمار العقارية» 15.7% و«الإمارات دبي الوطني» 13%، و«أرابتك» 12.1% و«أرامكس» 10.5%، و«دبي للاستثمار» 8.73%، بينما صعد في أبوظبي سهم «أبوظبي التجاري» 14.3% و«أبوظبي الإسلامي» 12.3% و«الاتحاد الوطني» 12.15% و«الدار» 11.25% و«أبوظبي الأول» 7.8%.

ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بـ 1.95 مليار درهم، منها 1.58 مليار للأجانب و369.3 مليون للخليجيين، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو التسييل بـ 1.95 مليار درهم، موزعة بواقع 1.9 مليار للمواطنين و12.3 مليون درهم للعرب.