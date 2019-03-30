صفقة «أبوظبي الأول» ترفع السيولة إلى 2.4 مليار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط تذبذب في أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، فيما زادت السيولة إلى 2.4 مليار درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على «بنك أبوظبي الأول» في جلسة نهاية الأسبوع إلى جانب تكثيف الأجانب لمشترياتهم لاقتناص الفرص.

وصعد سوق دبي 0.1% عند مستوى 2631.27 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل، في مقابل تراجع العقار والاستثمار، فيما تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.52% إلى مستوى 5101 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والخدمات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 2.4 مليار درهم، منها 1.5 مليار في أبوظبي، و901.7 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو مليار سهم، توزعت بواقع 328.15 مليوناً في أبوظبي، و 719.3 مليوناً في دبي، وجاء ذلك من خلال 18.15 ألف صفقة.

وكثف المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسواق بصافي استثمار 250.4 مليون درهم للأجانب، فيما بلغ صافي شراء الخليجيين 2.53 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بـ 253 مليون درهم، موزعة بواقع 44.43 مليون درهم للعرب، و208.5 مليون درهم للخليجيين.

سوق دبي

وجاء ارتفاع سوق دبي مع صعود أسهم البنوك بنسبة 1.17% بدعم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.62% و«الإمارات دبي الوطني» 1.5%. كما زاد قطاع النقل بنسبة 0.9% مع ارتفاع «العربية للطيران» 3.07% و«الخليج للملاحة» 2.7%، فيما تراجع «أرامكس» 0.63%.

على العكس، انخفض قطاع العقار 0.84% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.43% و«داماك» 4.25% و«ديار» 0.58% و«إعمار للتطوير» 1% و«إعمار مولز» 2.25%، بينما صعد «الاتحاد العقارية» 6.3%.

وتراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.88%، مع انخفاض «دبي للإستثمار» 2.14% و«سوق دبي المالي» 2.38%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 28.62% بعد أنباء عن مفاوضات للاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستحوذاً على سيولة بنحو 208.17 ملايين درهم، ليغلق عند 4.9 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، بتداولات 140.5 مليون درهم، ليقفل عند 4.68 دراهم، ثم «أرامكس» حاصداً سيولة بلغت 70 مليون درهم، ليصل إلى 4.76 دراهم.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» الأسهم الرابحة بنسبة 28.62% إلى 0.8 درهم، تلاه سهم «الإثمار القابضة»، بنسبة 27.4% إلى 0.28 درهم، ثم سهم «السلام القابضة»، بنسبة 11.43% إلى 0.39 درهم، فيما كان على رأس المتراجعين «داماك» بنسبة 4.25% إلى 1.35 درهم، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.38% إلى 0.74 درهم، تلاه سهم «إعمار مولز»، بنسبة 2.25% إلى 1.74 درهم.

وانفرد المستثمرون الأجانب بالشراء في سوق دبي بصافي استثمار 95 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 95 مليون درهم، موزعة بواقع 37 مليون درهم للعرب، و3.5 مليون درهم للخليجيين، و54.5 مليون درهم للمواطنين.

سوق أبوظبي

في سوق العاصمة، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.15% بعد انخفاض «أبوظبي التجاري» 0.94% و«أبوظبي الإسلامي» 0.9%، فيما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.53%. وهبط قطاع العقار بنسبة 3%، مع تراجع «الدار العقارية» 3.72%، و«رأس الخيمة العقارية» 3.84%، فيما ارتفع «إشراق» 5.5%.

ونزل أيضاً قطاع الاتصالات بنسبة 1.18% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 2.4% مدفوعاً مكاسب «دانة غاز» 3.68% و«أدنوك للتوزيع» 2.74%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بسيولة قرب مليار درهم، ليغلق عند 15.26 درهماً بعد تنفيذ صفقة كبيرة بقيمة 763.8 مليون درهم في جلسة الخميس، تلاه سهم «الدار العقارية» بتداولات 128 مليون درهم، ليقفل 1.81 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 109.8 ملايين درهم ليصل إلى 9.48 دراهم.

وسجل سهم «الشارقة للأسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 8.89% إلى 0.98 درهم، تلاه سهم «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 6.06% إلى 0.7 درهم، ثم سهم «إشراق»، بنسبة 5.5% إلى 0.46 درهم. فيما كان سهم «أريد» على رأس الخاسرين بنسبة 17.84% إلى 52.5 درهماً، تلاه سهم «بنك أم القيوين» بنسبة 10% إلى 2.61 درهم، ثم سهم «أبوظبي لبناء السفن» بنسبة 9.57% إلى 1.04 درهم.

ومال المستثمرين الأجانب والخليجيون في سوق أبوظبي نحو الشراء بصافي استثمار 161.3 مليون درهم، منها 155.3 مليون درهم للأجانب، و6 مايين درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 161.3 مليون درهم، منها 154 مليون درهم للمواطنين، و7.3 ملايين درهم للعرب.

محافظ استثمارية

تباين أداء المحافظ الاستثمارية حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 83.6 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي، بصافي استثمار 64.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 83.6 مليون درهم، والشراء بدبي، بصافي استثمار 64.6 مليون درهم.