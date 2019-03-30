آمال إنهاء الحرب التجارية تنعش الأسهم العالمية

المصدر: عواصم ـ الوكالات

انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، مع تفاؤل المستثمرين بقرب طيّ صفحة حرب الرسوم التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين، مع تواصل المباحثات المثمرة بين الجانبين خلال الساعات الماضية ووجود مؤشرات على قرب إنهاء الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال التعاملات المبكرة فيما كشفت بيانات حكومية عن أن الدخل الشخصي للأمريكيين ارتفع 0.2% خلال شهر فبراير الماضي.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» 0.3% «S&P 500» وستاندرد آند بورز 0.08% فيما ارتفع «ناسداك» 0.41%.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بصفة عامة، مدعومة بإشارات إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصعود إتش آند إم، ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم، بعد أن تجاوزت نتائج أعمالها الفصلية التوقعات.

وارتفع مؤشر ستوكس 0.4% متجها صوب تحقيق أصغر زيادة شهرية هذا العام لكنه ما زال على مسار تحقيق أفضل أداء فصلي في 4 سنوات.

وصعدت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا، مع تفوق مؤشر كاك 40 الفرنسي على بقية المؤشرات وارتفع 0.9%، بينما صعد مؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.6%.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7% فيما صعد مؤشر بورصة دبلن 0.6%.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً بفضل التفاؤل حيال أحدث جولة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما صعدت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل الشحن والآلات في اليوم الأخير من السنة المالية اليابانية.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً 0.82% وهبط المؤشر 0.8% منذ بداية الشهر الجاري، لكنه ارتفع 6% في الربع الأول من العام الجاري، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.56%.