سوق دبي يربح 1.1 مليار بدعم «إعمار» و«دبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

ربح سوق دبي ما يربو على 1.1 مليار درهم في ختام جلسة أمس مدعوماً بشكل رئيس بعمليات شراء انتقائية استهدفت أسهماً قيادية في مقدمتها «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، فيما هبط سوق أبوظبي مدفوعاً بعمليات بيع لجني الأرباح، وزادت سيولة السوقين بنحو ملحوظ إلى 1.1 مليار درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «أبوظبي الأول».

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.65% أو ما يعادل 16.9 نقطة ليغلق عند 2631.27 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو طفيف بلغ 0.16% توازي 8.4 نقاط ليصل إلى 5101 نقطة مع هبوط أسهم العقار والاتصالات في مقابل ارتفاع البنوك والطاقة.

ووصلت سيولة السوقين إلى 1.12 مليار درهم موزعة بواقع 931.9 مليوناً في أبوظبي بعد تنفيذ صفقة على أبوظبي الأول بقيمة 763.8 مليوناً، و186.4 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 249.6 مليون سهم منها 109.8 ملايين في أبوظبي و139.7 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 3935 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.77% بدعم مكاسب «إعمار» 1.74% و«داماك» 1.5%، فيما استقر «أرابتك» دون تغيير، وتراجع «الاتحاد العقارية» 2.62% و«إعمار مولز» 1.14% و«إعمار للتطوير» 0.26%.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.23% مع ارتفاع سهمي «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.51% و0.49% على التوالي، وزاد أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 0.52% إثر صعود «دبي للاستثمار» 0.73% و«سوق دبي المالي» 0.27%، وأغلق قطاع النقل على ارتفاع هامشي مع صعود «الخليج للملاحة» 0.63%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 53.4 مليون درهم ليغلق عند 4.9 دراهم، ثم سهم «إعمار» بتداولات 37.6 مليون درهم ليقفل عند 4.68 دراهم، وسهم «جي إف اتش» بسيولة بلغت 30.8 مليون درهم ليصل عند 0.97 درهم. وكان سهم «إثمار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.6% إلى 0.27 درهم، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً مع تراجعه 5.1% ليصل عند 0.24 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع العقار بنحو 4.86% مع انخفاض «الدار» 5.73% و«رأس الخيمة العقارية» 0.23%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.83% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

في المقابل، صعد قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.06% و«الشارقة الإسلامي» 0.91%، وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.36% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.09%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 49.49 مليون درهم مع استثناء الصفقة المنفذة ليغلق عند 15.26 درهماً، ثم سهم «الدار» بتداولات 34.1 مليون درهم ليقفل عند 1.81 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 28.28 مليون درهم ليصل عند 9.48 دراهم.

وتصدر «أسمنت الخليج» الأسهم الرابحة مع صعوده 7.69% إلى 0.7 درهم، فيما كان «الدار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.73% وصولا إلى 1.81 درهم.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فؤتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.09% إلى 3208.91 نقاط بعد التداول على 1.86 مليون سهم بقيمة 22.02 مليون دولار من خلال 137 عملية.

إرشادات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق الأسهم عند اتخاذ قرار ببيع أو شراء ورقة مالية، بضرورة الاعتماد على التقارير المالية المفصح عنها دورياً وتحليلها أو استعـن بجهة متخصصة في التحليل المالي.

إفصاحات

حدد مجلس إدارة شركة دار التكافل 24 أبريل المقبل موعداً للجمعية العمومية السنوية بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين- أمان، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من 1 إلى 10 أبريل، ودعت الشركة المساهمين لحضور الجمعية العمومية لمناقشة التوصية بشأن عدم توزيع أرباح.

أوصى مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» بعدم توزيع أرباح سنوية على المساهمين عن عام 2018.

اعتمد مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

اعتمد مجلس إدارة شركة أورينت للتأمين وأورينت يو إن بي تكافل الإجراءات المتبعة لسير العمليات التشغيلية، وخطة العمل الخاصة بتقرير التسعير.

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة دبي للمرطبات التوزيعات المقترحة بنسبة 46.6% من رأس المال بقيمة 42 مليون درهم على المساهمين.

تعقد شركة «الاتحاد للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 22 أبريل للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام 2018.