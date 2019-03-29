عمومية «جي إف إتش» تقرّ توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 85 مليون دولار

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية عن اختتام اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018، والذي موافقة المساهمين على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0087 دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دولار.

كما وافق المساهمين على توزيع أسهم منحة بقيمة 55 مليون دولار حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل 5.97% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 16.74 سهماً يمتلكه المساهم (خاضع لموافقة الجهة الرقابية المختصة).

وخلال الاجتماع، وافق المساهمون أيضاً على خفض عدد أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة ومقدارها 207,547,170 سهماً، بما يعادل 5.637% من إجمالي الأسهم الصادرة، بينما سيتم استبقاء 20 مليون سهم من أسهم الخزينة بغرض صناعة السوق وأنشطة توفير السيولة وفقاً للمتطلبات الرقابية.

كما قام المساهمون خلال الاجتماع بالاطلاع على البيانات المالية الموحدة للعام 2018 وإقرارها، والتي عكست من جديد الأداء القوي للمجموعة، وذلك بتحقيق ربح صافٍ بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 11.4% عن العام السابق.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس الإدارة: التوزيعات المجزية تعكس نجاح استراتيجية المجموعة وقدرتها المستمرة على تحقيق النمو القوي والمستدام. ويبقى تحقيق القيمة للمساهمين والمستثمرين في مقدمة أولويات جي إف إتش التي تواصل سعيها الدؤوب لتنويع وتعزيز أداء محافظها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.