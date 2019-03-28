الأسهم تتماسك أمام جني الأرباح والسيولة تتخطى 400 مليون

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تماسكت أسواق الأسهم المحلية، في ختام جلسة أمس، أمام ضغوط جني أرباح، استهدفت أسهم العقار والبنوك، فيما استمرت عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب، ما دفع السيولة لتخطي حاجز 400 مليون درهم.

واستقر سوق دبي عند إغلاقه السابق 2614.35 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والسلع وانخفاض العقار والاستثمار والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.34 % عند مستوى 5109.41 نقاط، بضغط انخفاض أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 407.57 ملايين درهم، منها 234.7 مليوناً في دبي، و172.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 180 مليون سهم، موزعة بواقع 124.3 مليوناً في دبي، و55.6 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 3534 صفقة.

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.7 %، مدعوماً بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.51 %، في مقابل انخفاض «دبي الإسلامي» 0.21%. وصعد قطاع النقل بنسبة 0.24 % مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.87 %، و«الخليج للملاحة» 0.76 %، في مقابل تراجع «أرامكس» 0.21 %.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.8 %، مع تراجع «إعمار العقارية» 1.71 %، و«ديار» 0.28 %، رغم ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.26 %، و«إعمار مولز» 0.57 %، و«الاتحاد العقارية» 0.53 %. وانخفض قطاع الاستثمار 1.5 %، مع تراجع «دبي للإستثمار» 1.45 %، و«سوق دبي المالي» 0.41 %، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.25 %.

وتصدر سهم «أرامكس» التداولات في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 62 مليون درهم، ليغلق عند 4.79 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 36.3 مليون درهم، ليصل عند 4.6 دراهم،. وكان سهم «مجموعة السلام القابضة»، الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.71 %، ليغلق عند 0.39 درهم، وحقق سهم «السلام البحرين» أكبر انخفاض بنسبة 2.71 %، عند 0.82 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.51 %، مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.79 %، و«الاتحاد الوطني» 0.89 %، في مقابل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.42 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.45 %.

وانخفض قطاع الاتصالات 0.24 %، بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. بينما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.6 %، مع صعود «الدار» 0.52 %، و«إشراق» 1.33 %. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.5 %، على أثر صعود «أدنوك للتوزيع» 1.81 %، مع استقرار «دانة غاز».

وهيمن سهم «الدار العقارية» على النشاط، مستقطباً تداولات بقيمة 47 مليون درهم، ليصل إلى 1.92 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري»، بسيولة بقيمة 34.47 مليون درهم، ليغلق عند 9.62 دراهم. وكان سهم «أدنوك للتوزيع» الأكثر صعوداً، بنسبة 1.81 %، ليصل إلى 2.25 درهم، فيما كان سهم «أريد»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.48 %، ليقفل عند 52.5 درهماً.

الأجانب والمؤسسات

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 99.5 مليون درهم، منها 98 مليون درهم للأجانب، و1.5 مليون درهم للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 99.5 مليون درهم، موزعة بواقع 29.4 مليون درهم للعرب، و70 مليون درهم للمواطنين.

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 21 مليون درهم، منها 11 مليون درهم في دبي، و10 ملايين درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار 21 مليوناً، موزعة بواقع 11 مليوناً في دبي، و10 ملايين في أبوظبي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى ضرورة ممارسة حقوقهم في الأسواق المالية، وتشمل: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة.

إفصاحات



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يجتمع مجلس إدارة شركة اللاينس للتأمين الاثنين 8 أبريل المقبل لمناقشة واعتماد اتفاقيات إعادة التأمين للعام 2019.

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